Những kẻ "nhập cảnh COVID-19": Lương tâm của các người rơi ở đâu rồi?

Tổng cộng đến 21 năm tù vừa được TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) tuyên phạt 4 bị cáo: Lâm Văn Tùng, Châu Văn Hiến, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng trong một phiên tòa xét xử tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.



Vào tháng 5.2020, dù thừa biết chủ trương của Chính phủ về việc nghiêm cấm qua lại biên giới phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 nhưng Tùng vẫn rủ Hiến, Thành và Cưng lén lút tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để thu lợi bất chính.



Ngày 7.5, Tùng cùng với Hiến, Thành, Cưng sử dụng xe mô tô tổ chức đưa 5 người đi từ xã Tân Thành (huyện Tân Châu) đến xã Tân Lập (huyện Tân Biên) rồi theo đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Khi đến biên giới Campuchia, nhóm của Tùng bị lực lượng chức năng Campuchia không cho nhập cảnh nên cả nhóm quay trở về Việt Nam thì bị đồn biên phòng Chàng Riệc phát hiện bắt giữ.



Theo cáo trạng, Tùng thừa nhận từ tháng 12.2019 đến 2.5.2020 Tùng đã 5 lần đưa, rước 6 người xuất nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch với tiền công 250.000 đồng/người. Riêng ngày 2.5, Tùng và Hiến chở L.V.T. (là bệnh nhân thứ 315 dương tính với bệnh COVID-19) và Đ.V.P từ Campuchia vào Việt Nam với giá 1,5 triệu đồng.



750 ngàn, để “rước COVID-19” vào Việt Nam, gây nguy hiểm cho chính bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và cả đất nước.



Ngu dốt và tham lam đến không còn từ ngữ nào có thể mô tả nữa.



Từ sau khi đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 được đẩy lui để bắt đầu một trạng thái “bình thường mới”, đã có sự chủ quan nhất định trong dân chúng. Chủ quan, đến ngay từ những câu đùa, kiểu “không biết là thế giới vẫn còn cô Vy”. Và chủ quan, khi nhiều người đã “quên câu chuyện cảnh giác” để tham lam, mưu lợi riêng bất chấp an toàn cộng đồng.



Cũng vừa xong, công an Quảng Ninh bắt hàng loạt đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.



Vừa xong, công an Đà Nẵng khởi tố vụ án tổ chức nhập cảnh trái phép.



Còn tràn đầy trên mạng, người dân phát hiện hàng loạt những nhà xe quảng cáo dịch vụ đưa người nhập cảnh theo đường tiểu ngạch, và “không qua cách ly”.



Nhìn đơn giản thì đó chỉ là sự tham lam, ngu dốt, bất lương của một vài cá nhân. Nhưng ẩn chứa trong nó là sự nguy hiểm cực độ khi mà dịch COVID-19 trên thế giới chưa hề hạ nhiệt, khi mà cơ chế lây lan quá dễ của virus.



Hôm qua, Đà Nẵng đã xuất hiện ca nghi dương tính COVID-19 phát hiện trong cộng đồng.



Có lẽ, nên biến nó thành cơ hội không thừa- để nhắc lại thực tế nguy cơ COVID-19 vẫn hiện hữu khắp nơi, để người dân không quên câu chuyện cảnh giác.





