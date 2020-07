Ngăn chặn ma túy - trách nhiệm không chỉ công an, chính quyền

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ 2 đối tượng vận chuyển 8 bao ma túy đá, với khối lượng lên đến 200kg. Trước đó ngày 20.7, lực lượng công an kiểm tra hành chính một ôtô, phát hiện 25 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Các đối tượng bị bắt khai vận chuyển số ma túy về TPHCM với thù lao 20.000USD.





Số ma túy ''khủng'' được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh Đ.S





Đây là chiến công của Công an tỉnh Đắk Lắk. Thử hình dung, nếu để hai tạ ma túy này lọt về TPHCM, tiêu thụ trên “thị trường trắng” thì sẽ gây ra biết bao tai họa cho hàng ngàn gia đình. Sẽ có thêm nhiều con nghiện, nhiều thanh thiếu niên sa lầy, tự hủy hoại sức khỏe và cuộc đời vì ma túy.



Nhưng điều đáng sợ là ma túy đang tấn công từ nhiều nơi và ngày càng táo bạo.



Chiều 20.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an thông tin về việc vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy. 40kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu trong container ở Cảng Cát Lái bị tịch thu, bắt 5 đối tượng, trong đó có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc, 1 người Việt Nam. Thông tin về cá vụ án ma túy, bắt giữ người buôn bán, sản xuất, vận chuyển ma túy liên tục xuất hiện trên báo chí. Vui vì những thành tích phá án của các lực lượng công an, nhưng lo lắng là ma túy xâm nhập vào Việt Nam quá nhiều. Các lực lượng chức năng có phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ được bao nhiêu kg ma túy mỗi năm và thực tế lọt ra thị trường bao nhiêu?



Không ai có thể trả lời được, chỉ biết rằng, ma túy đang hoành hành khắp nơi. Ma túy đầu độc, giết dần giết mòn tương lai của nhiều người, làm tan nát nhiều gia đình.



Liên quan đến ma túy, tại phiên tòa xét xử Văn Kính Dương và đồng bọn hôm qua (23.7), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 án tử hình bao gồm Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang.



Các bị cáo khác bị đề nghị mức án thấp hơn, vì hành vi vi phạm chưa tới mức nhận án tử. Có lẽ đây là một nguyên nhân chưa ngăn chặn được nạn sản xuất, buôn bán ma túy. Cho nên, cần phải tính đến việc bổ sung, tăng nặng hình phạt, không thể nương nhẹ với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm này.



Về quản lý, nếu để cho ma túy hoạt động nhiều, thì công an, chính quyền phải chịu trách nhiệm. Phải lấy việc dẹp tệ nạn ma túy làm thước đo năng lực của công an và lãnh đạo địa phương.



Nhưng trước khi chờ công an cứu, mỗi gia đình cần tìm cách lo tự cứu con mình.



