Để trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm: Đâu là ranh giới của sự xâm hại

Dù nói “chưa đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận”, nhưng “Nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi”- Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói về clip người phụ nữ trong tình trạng gần như khỏa thân để trẻ em đụng chạm phần nhạy cảm.

Ông Nam cũng nói vấn đề là phải xác minh tính xác thực, xem đó là clip thật hay dàn dựng, sự việc xảy ra ở đâu, bao giờ.



Và, rất đáng hoan nghênh, Cục Trẻ em đã bắt đầu tiến hành xác minh loạt clip đang lan truyền cực mạnh trên mạng xã hội này. Đó là hàng chục đoạn clip về một người phụ nữ bán khỏa thân hồn nhiên vô tư để 3 đứa trẻ cả nam và nữ đụng chạm vùng nhạy cảm. Ngay sau đó là sự lên án và phẫn nộ gay gắt trên mạng xã hội.



Sự việc, lặp đi lặp lại, qua nhiều đoạn clip ngắn chứ không phải chỉ là hớ hênh ngẫu nhiên.



Không khó để nhận ra, đây là những đoạn clip được trích từ camera an ninh. Trên mạng, cũng có một phụ nữ tự nhận mình là… nạn nhân - cho biết đã báo công an để truy tìm ra kẻ tung clip phòng ngủ riêng tư. Người này, không giải thích cụ thể, nhưng nói rằng sự thật không như cộng đồng mạng nghĩ.



Tuy nhiên, nhiều người cũng có chung cảm nhận như Cục trưởng Cục Trẻ em - nếu đó là những clip có thật thì không có gì phải bàn cãi, đó là những hành vi xâm hại trẻ em.



Chúng ta đã có rất nhiều những trường hợp, những ví dụ về sự xâm hại trẻ em mà ranh giới của sự bày tỏ tình cảm yêu thương, hay “nựng” với việc xâm hại, không phụ thuộc vào thái độ chủ quan hay sự lẻo mép của thủ phạm.



Quy định luật, vừa được bổ sung bằng Nghị quyết 06 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xác định rất rõ: Xâm hại tình dục bao gồm cả hoạt động xâm hại tình dục được thực hiện do đồng thuận với người dưới 13 tuổi.



Tình trạng xâm hại trẻ em đang thực sự là một báo động với con số rất khủng khiếp là hàng ngàn vụ mỗi năm, trong đó, có đủ loại hành vi tội phạm: Từ hiếp dâm; cưỡng dâm; giao cấu; dâm ô với trẻ em...



Một phụ nữ xâm hại trẻ em có thể là chuyện lạ, chuyện hiếm thấy ở Việt Nam, nhưng nó chỉ đang thể hiện những góc tối của thực tế, chỉ đang thể hiện những góc khuất của cuộc sống mà có thể chỉ có những góc camera an ninh trong phòng ngủ mới nhìn thấy.



Hãy đưa những góc khuất ấy ra ánh sáng, bằng sự vào cuộc tích cực, chủ động, ngay từ đầu và không khoan nhượng của cơ quan chức năng. Bởi chỉ có như vậy những đứa trẻ mới thực sự được bảo vệ.

http://https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-tre-em-dung-cham-vung-nhay-cam-dau-la-ranh-gioi-cua-su-xam-hai-821635.ldo



Theo Anh Đào (LĐO)