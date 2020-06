Thuế thu nhập tiền hỗ trợ thất nghiệp: không sai, nhưng thiếu nhân văn

Hãy cùng thử đặt và trả lời câu hỏi: Việc nhất quyết phải thu thuế thu nhập cá nhân 10% với những khoản chi trả thêm với hàng ngàn công nhân mất việc ở PouYuen thì được bao nhiêu? Và để làm cái gì?

Công nhân Đặng Hoài Hận, 38 tuổi, 1 mẹ già, 3 con nhỏ, thất nghiệp, nợ ngân hàng và chỉ có mong muốn là xin nhà nước đừng đánh thuế lên khoản tiền hỗ trợ mà anh định dành để trả nợ. Ảnh: Nam Dương





Người đàn ông trong hình là Hận, nhân viên nhập kho Cty PouYuen.



Hận đã làm việc tại PouYuen 8 năm qua. Kể cả tăng ca, thêm giờ thì mỗi tháng Hận kiếm được 8,5 triệu đồng. Thêm 5 triệu lương vợ nữa, nhưng mỗi tháng, 2 vợ chồng chỉ dám chi tiêu 5 triệu, cho một căn phòng 10m2, cho những bữa ăn bạc nhạc, tiết kiệm tối đa để có tiền gửi về quê nuôi mẹ già và 3 con nhỏ ở Đồng Tháp. Và trả nợ lãi vay ngân hàng 2 triệu mỗi tháng.



Hôm 20.6, cùng với hơn 2.700 công nhân khác, Hận nhận quyết định chấm dứt hợp đồng. Cái may là với mỗi năm làm việc tại PouYuen, anh được nhận thêm 1 tháng lương, tổng cộng 53 triệu đồng. Cái không may, là chưa kịp nhận thì đã bị thông báo trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.



Hận, 38 tuổi. Thất nghiệp. Đang đứng trước một tương lai vô định khi xin làm phụ hồ giờ cũng không xin được.



Còn khoản tiền hỗ trợ “chắc trả nợ ngân hàng”.



Vậy thì Hận còn lại gì?



Không biết.



Vậy thì Hận sẽ ra sao?



Chính anh cũng không biết.



Hận không muốn nghĩ nhiều nữa. Mong muốn của anh, giản dị thôi - xin Nhà nước đừng thu thuế nữa.



Câu chuyện thuế thu nhập cá nhân đánh 10% trên khoản tiền hỗ trợ của công nhân PouYuen đang gây ra phản ứng dữ dội trên truyền thông.



Công đoàn đã chính thức gửi kiến nghị, chính quyền quận Bình Tân cũng kiến nghị. Đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi thậm chí nói đến câu chuyện “nhân văn”: Về mặt quy định pháp luật hiện hành, cơ quan thuế thu 10% đối với khoản hỗ trợ này là không sai, thế nhưng, đại dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ và nó đã đẩy hàng vạn công nhân tới chỗ mất việc làm. Vì vậy, cơ quan thuế phải nghiên cứu chính sách, để áp dụng hợp lý và nhân văn hơn".



Chúng ta sẽ thu được bao nhiêu từ 10% thuế đánh trên khoản tiền quá hẻo ấy?



Chúng ta thu để làm gì khi nó giống như việc đẽo gọt những đồng bồi thường của những người đang thất nghiệp, đang đừng trước một tương lai vô định.



Hãy nhớ, mục tiêu của Chính phủ khi đưa ra gói hỗ trợ 63.000 tỉ là để hỗ trợ, để giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh - trong đó có công nhân - đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vậy can cớ gì chúng ta cứ đè lý để thu, để lấy đi cả niềm hy vọng cuối cùng của họ?!



Xin hãy dừng đi. Việc thu đó không sai, nhưng nó phản cảm vô cùng. Nó chẳng chứng tỏ được cái gì hết.

