Phi công người Anh cười, chúng tôi vui!

Theo dõi sức khỏe bệnh nhân 91 - anh phi công người Anh, nhiều người có cùng suy nghĩ, khi tỉnh táo lại, được tường tận những gì mình đã trải qua hai tháng vừa rồi, chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên.





Vâng, cũng như nhiều người Việt đang tự ngạc nhiên với chính mình: trong những ngày dồn dập các sự kiện nóng bỏng, với nhiều người, tin vui là bệnh nhân 91 đã mở mắt, đã cười, đã cầm nắm được trên những ngón tay...



Suốt hai tháng nay, người phi công xa lạ lại trở thành người quen thuộc được nhắc đến trong câu chuyện của nhiều gia đình, nhóm bạn bè. Đúng hơn, anh đã được cả nước theo dõi tình hình sức khỏe. Những tin tốt, xấu nối nhau trong cuộc chiến đấu cam go với tử thần của anh và các y bác sĩ liên tục được thông báo, bao người đã cùng vui, cùng buồn, cùng lo lắng, cùng cầu nguyện...



Ngành y Việt Nam đã dốc toàn lực vào ca bệnh của anh, các bác sĩ đầu ngành Bắc Trung Nam hội chẩn trực tuyến bất kể ngày đêm, y bác sĩ các bệnh viện TP.HCM thay nhau chăm sóc từng giây phút.



Không có khoảnh khắc nào ngừng lại từ khi anh nhập viện, không có thoáng phân vân nào trước khoản viện phí khổng lồ ngày một tăng. Thậm chí, khi các bác sĩ phải tính đến phương án thay phổi, có đến mấy chục người đăng ký hiến phổi cho anh... Những điều ấy lại diễn ra hết sức bình thường ở một Việt Nam đang phát triển, còn hạn chế về vật chất.



Sẽ là thừa nếu nói thêm về cuộc hồi sinh kỳ diệu trong khoa học và yêu thương, hi vọng của anh ở Việt Nam. Người Việt quan niệm: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", và cuộc chống dịch COVID-19 này đã cho thêm niềm tin: khi tất cả cùng đồng lòng, cùng tận lực với những lựa chọn và quyết sách đúng đắn, thì đại dịch tưởng như khó bề khống chế cũng bị khống chế, đến bệnh nhân tưởng như không thể cứu nổi cũng đang được trở lại với cuộc đời.



Biết rằng phía trước còn khó khăn, nhưng sự hồi phục của anh phi công đến nay càng khích lệ niềm tin này.



Sinh mệnh là vô giá, và những gì ngành y Việt Nam đã đạt được, sẽ nắm được qua kỳ tích này cũng là vô giá. Mừng cho anh phi công bao nhiêu, chúng ta cũng mừng bấy nhiêu cho đất nước mình đã thêm một lần chứng minh được năng lực khi nỗ lực, và độ tin cậy khi được lựa chọn.



Trải qua một lần sinh tử, cuộc sống con người ít nhiều sẽ đổi thay. Với cả anh cũng vậy, đổi thay thế nào do chính anh lựa chọn. Nhưng với nhiều người Việt, những trải nghiệm và quan sát trong đại dịch này cũng đã mang đến nhiều suy ngẫm và ngộ thức. Nhân sinh mênh mông đời người hữu hạn, vật chất - quyền lực - danh tiếng lại có lúc bất lực không thể cứu được cuộc sống, những đúng sai - sai đúng thường ngày tưởng như rõ mồn một lại bỗng chốc đảo lộn đến không ngờ.



Tai họa như đại dịch không phải từ trên trời rơi xuống, đều có nguyên nhân sâu xa từ những tham vọng khôn cùng của con người. Thế giới đúng là đã phẳng, những cơ hội để vươn tới đỉnh cao lấp bớt vực sâu không phải là vô vọng, và hành động của mỗi người, nỗ lực của mỗi người dù đơn lẻ hay bé nhỏ, khi lựa chọn đúng đều sẽ có thể tác động vào cuộc đổi thay cho một thế giới tốt đẹp hơn. Như khi các y bác sĩ Việt Nam nỗ lực, và anh - phi công người Anh - đang ra khỏi bóng tối, trở lại với cuộc đời!

Theo PHẠM VŨ (TTO)