Đến "con gà đẻ trứng vàng" cũng bán, bán rẻ, bán hết!

Không ai bán đi “con gà đẻ trứng vàng” của mình, trừ phi đó là những ông chủ DN có vốn nhà nước. Bản chất câu chuyện bán Sadeco khiến 3 cán bộ bị khởi tố hôm qua, vì thế sẽ luôn chỉ là chữa cháy nếu không đặt vấn đề DN làm kinh tế trực thuộc chính quyền.



2 trong số các "tác giả" của vụ bán con gà đẻ trứng vàng Sadeco.







3 người bị khởi tố để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Hôm qua là Trần Công Thiện - nguyên TGĐ CTy Tân Thuận; Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên HĐQT công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), và Đỗ Công Hiệp - nguyên Kế toán trưởng Sadeco.



Trước đó, Công an cũng đã khởi tố, bắt giam đối với ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Sadeco cùng về về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".



Sadeco, vốn được coi là “con gà đẻ trứng vàng” cho IPC (IPC chiếm tới 74% vốn góp nhà nước) với doanh thu và lợi nhuận khủng. Năm 2016, Sadeco đạt doanh thu 290 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 153 tỉ. Năm 2017, tiếp tục đạt hơn 265 tỉ doanh thu/ 111 tỉ lợi nhuận sau thuế.



Không chỉ đẻ trứng vàng, Sadeco còn nắm trong tay hàng loạt các dự án và quỹ đất lớn: Khu biệt thự sông Ông Lớn; khu định cư Phước Kiển giai đoạn 1 và 2; khu định cư Tân Quy Đông; khu dân cư An Phú Tây…



Đang đẻ trứng, đang thu tiền khủng, IPC bất ngờ xin thoái vốn với việc bán hàng triệu cổ phiếu cho tư nhân. Thậm chí, bán lòng vòng mà riêng khoản chênh lệch trong một vụ mua bán được xác định gây thiệt hại ít nhất 153 tỉ đồng.



Bán cổ phần không đúng quy định. Không thẩm định giá. Bán ngay cả khi không cần vốn (360 tỉ thu về thậm chí đến nay vẫn gửi ngân hàng).



Với vụ bắt giữ TGĐ IPC Tề Trí Dũng năm ngoái và 3 cá nhân hôm qua, có thể nói, cơ quan công an gần như bóc trần vụ bán rẻ cổ phần/tài sản nhà nước.



Và cái đuôi, mang tính động cơ, chắc chắn sẽ không phải là quản lý yếu kém, nếu như không nói là có mùi tiền bạc, chia chác.



Ông Tất Thành Cang, từng đồng ý về mặt chủ trương, khi đó giữ cương vị Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM hẳn nhiên cũng không thể thoát trách nhiệm.



Từ vụ chuyển nhượng 32ha Phước Kiến cho Quốc Cường Gia Lai cho đến vụ bán rẻ cổ phần Sadeco đang cấp bách đặt ra câu hỏi: Sự tồn tại của các doanh nghiệp thuộc chính quyền.



Bởi không chỉ là kẽ hở, sai phạm, thôn tính, bán rẻ...nếu không đặt vấn đề vào sự tồn tại hợp lý hay không hợp lý của nó thì việc xử lý hôm nay sẽ thuần túy chữa cháy, và xử lý sẽ chỉ là xử lý mà thôi.

Anh Đào (LĐO)