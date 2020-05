Vụ giết người đốt xác: Sao ác, sao tàn nhẫn đến vậy

Nói rất thương cháu, nhưng vì cần một cái xác để lấy 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm, vị bí thư xã đã bổ 2 nhát rìu vào trán người cháu, sau khi đã được chính anh này nấu cơm cho ăn.





Vụ xe bán tải bốc cháy với thi thể bên trong: Bắt bí thư đảng ủy xã để điều tra

Hình ảnh đầu tiên về Bí thư xã Liên Hà sau khi bị Công an bắt giữ

Bí thư xã Liên Hà, nghi can trong vụ giết cháu vợ, đốt xác dựng hiện trường giả để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: CACC







Sáng nay, Công an Đắk Nông vừa họp báo thông tin về vụ án Đỗ Văn Minh nghi giết cháu vợ, rồi đốt xác tạo hiện trường giả với mục đích trục lợi bảo hiểm nhân thọ.



Nghi can, là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà.



Theo thông tin ban đầu, nghi can, sinh năm 1971, nợ nần với số tiền khoảng 10 tỉ đồng.



Áp lực nợ nần khiến đầu tháng 4.2020, nghi can mua gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 18 tỉ đồng, đồng thời lập kế hoạch tỉ mỉ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm bằng cách tìm người chết thay mình.



Ngày 20.4, nghi can chạy ôtô đến một nghĩa địa, định đào mộ để lấy xác người chết đã chôn trước đó, nhưng không thực hiện được vì quá mệt.



Tối ngày 3.5, Minh lên thăm rẫy cho người cháu là Trần Nho V trông coi.



5h sáng ngày 4.5, nghi can dùng rìu bổ 2 phát vào trán người cháu. Sau đó, nghi can đưa thi thể lên ôtô chạy đến Quốc lộ 28, đoạn xã Đăk Som, huyện Đăk G”Long, và tông vào cột điện nhằm tạo hiện trường một vụ tai nạn.



Nghi can đã lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, bỏ lại chìa khóa trên ôtô và đốt xe bằng 4 can xăng dầu.



Trong cuộc họp báo, Công an Đắk Nông cho biết nghi can khai giữa mình và cháu vợ không hề có mâu thuẫn, thậm chí còn “rất thương V” vì V “rất hiền”. Ý đồ của nghi can là bỏ trốn mãi mãi, xem như mình đã chết để trốn nợ và vợ con được nhận tiền bảo hiểm.



Thật quá khủng khiếp cho một âm mưu mà người ta không từ cả việc đào mồ trộm xác để tạo hiện trường giả.



Thật quá khủng khiếp cho hai nhát rìu bổ vào trán người cháu mà mình “rất thương”.



Chưa từng có tiền lệ, nhưng phải nói, công an đã quá xuất sắc khi phá án rất nhanh. Phá án trong hoàn cảnh thi thể trên xe đã bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn, không thể xác định, thậm chí không thể xét nghiệm ADN.



Phá án, ngay cả khi nghi can đã có kế hoạch lẩn trốn rất tỉ mỉ với những lộ trình được tính toán trước.



Cái ác, cái xấu, suy cho cùng, không bao giờ có thể che giấu được cho dù được tính toán che giấu tinh vi như thế nào.



Nhưng câu hỏi đang được đặt ra trong vụ án là liệu sự cùng quẫn nào khiến một bí thư đảng ủy, một người lãnh đạo ở địa phương phải phạm một tội ác tày trời, phạm một cách tàn nhẫn đến như vậy?



Sự cùng quẫn nào khiến một con người có thể đang tâm giết người thân của mình, để trốn nợ, trong một canh bạc đánh đổi bằng thanh danh gia đình và kể cả mạng sống của chính mình?



