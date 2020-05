"Cô giáo như mẹ hiền" sao lại phơi nắng một đứa bé!

Không có bất kỳ lý do gì biện minh cho việc một cháu bé lớp 1 bị đuổi ra khỏi cổng trường đứng phơi nắng giữa trưa, chỉ vì đi học sớm.





Một học sinh lớp 1 bị đuổi ra khỏi cổng trường đứng phơi nắng giữa trưa, chỉ vì đi học sớm



Một em nữ sinh lớp 1 Trường Tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng vì đi học sớm.



Tấm ảnh ghi lại cảnh em phải đứng ở cổng giữa trời trưa nắng gay gắt gây phẫn nộ trong cộng đồng. Không thể hiểu vì lý do gì mà cô giáo không cho học sinh vào trường.



Và lý do là đây, theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường, những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt. Tuy nhiên, do công việc nên ngày 19.5, phụ huynh trên cho con đến sớm từ 13h15. Ngay sau đó, cô giáo đã chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp, phê bình học sinh này vì đến sớm.



Đi học đến sớm 15 phút, cô giáo không cho vào, còn bị chụp ảnh đưa vào nhóm trong Zalo để phê bình. "Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền" là đây hay sao?



Một đứa bé lớp 1, cháu không có quyền quyết định việc đi sớm bao nhiêu phút. Mẹ cháu vì phụ thuộc vào công việc, phải đưa cháu đến trường sớm. Trách nhiệm của cô giáo là phải cho cháu vào trường.



Theo lời phụ huynh của cháu, ngày 20.5, sau giờ nghỉ trưa, phụ huynh đưa con đến trường học chiều và dặn con ngồi gốc cây trong trường chờ các bạn ngủ trưa dậy thì vào lớp. Tuy nhiên, khi phụ huynh quay lại thì thấy con đứng giữa trời nắng ở cổng trường vì các bạn trực Sao đỏ “đuổi” không cho đứng trong sân trường.



Có thể cô giáo không "chỉ đạo" Sao đỏ đuổi bạn ra khỏi trường. Nhưng phê bình học sinh vì đi học sớm, không cho vào trường thì có thể xảy ra ba trường hợp nguy hiểm sau:



Cháu phơi nắng giữa trưa có thể bị bệnh.



Cháu đi ngoài đường có thể bị tai nạn giao thông.



Có thể bị bắt cóc.



Trường bán trú có quy định đóng cổng giữa hai buổi học cho các cháu ngủ trưa, nhưng cũng nên có phương án hỗ trợ các trường hợp đột xuất đến sớm để bảo đảm an toàn cho các cháu.



Xin lưu ý một điều, các cháu không có lỗi gì cả ngoài được chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ. Cho nên, không cho cháu bé vào trường và chụp hình phê bình là việc làm phi giáo dục, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ, khủng bố tinh thần của một trẻ nhỏ.



Thêm một lưu ý nữa, phụ huynh cũng nên chấp hành các quy định của nhà trường về giờ học để đưa con đi học đúng giờ. Nếu có những việc đột xuất thì cũng gửi con cho bảo vệ, đưa con vào trình bày với cô giáo chủ nhiệm, không nên thả con trước cổng trường như trường hợp cháu bé này.



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)