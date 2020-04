Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4 với tinh thần tất cả vì sức khỏe cộng đồng và của chính mình. Hiến máu cứu người là nhân lên giá trị nhân văn cao cả của hành động sẻ chia, thắp sáng lên hy vọng sống.





Tiếp sau lời hiệu triệu toàn dân chống dịch, lời kêu gọi hiến máu cứu người của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được phát đi nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ sức khỏe con người, là biểu hiện sinh động của quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là người nghèo, người yếu thế, người bệnh nặng cần máu để duy trì sự sống. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, toàn xã hội phải căng mình “chống dịch như chống giặc” với nhiều quy định, biện pháp nghiêm ngặt, nguồn máu dự trữ để điều trị cho người bệnh ở các bệnh viện ngày càng khan hiếm.



Máu vốn là thứ vô giá để duy trì sự sống con người mà cho dù khoa học tiến bộ đến mấy thì hiện vẫn chưa có sản phẩm thay thế. Ở bất kỳ nơi đâu, hàng ngày, hàng giờ, cũng có nhiều người bệnh đang điều trị các bệnh hiểm nghèo, những ca cấp cứu hay những người bệnh có nguy cơ mất máu cao cần truyền máu gặp tình huống khó khăn khi lượng máu dự trữ chưa bao giờ đủ để cung ứng kịp thời. Chỉ cần sự chia sẻ, hiến tặng những giọt máu hồng của mình là mỗi người có thể giúp rất nhiều người được sống.



Vì vậy, hiến máu tình nguyện là hành động cao cả, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động mang đậm tính nhân văn, nét đẹp văn hóa, thể hiện sâu sắc tinh thần “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Chỉ một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, chúng ta sẽ thắp lên ngọn lửa hy vọng sống cho người bệnh.



“Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc nhân đôi”, “nỗi buồn được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”. Quan niệm sống cao cả ấy đang được nhân rộng trong cộng đồng khi từ 20 năm nay, ngày 7-4 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy làm Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Nhiều phong trào, chiến dịch đã được tổ chức với thông điệp “Sẻ giọt máu đào-Trao niềm hy vọng”, “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ”, “Hiến máu cho bạn, hiến máu cho tôi”… Nhiều sự kiện hiến máu quy mô lớn như “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14-6, “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”, Hành trình đỏ, Chủ nhật đỏ… đã được các tầng lớp nhân dân đón nhận, hưởng ứng rộng rãi. Mạng lưới vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc đã hình thành và từng bước hoàn thiện với 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 85% đơn vị cấp huyện, xã có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Nhờ đó mà lượng máu bổ sung phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân ngày càng nhiều.



Riêng năm 2019, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1.665.000 đơn vị máu an toàn. Trong đó, có 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số toàn quốc hiến máu. Tỷ lệ người hiến máu từ lần thứ hai trở lên đạt 45,2%; tỷ lệ người hiến máu có thể tích từ 350 ml trở lên đạt trên 44%.



Mỗi giọt máu-Một tấm lòng. Đó không chỉ là tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng mà còn là sự lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần nhân đạo cao cả trong xã hội. Đó chính là hành trình từ trái tim đến trái tim với tình yêu thương bao la của con người, là gieo mầm cho những hạt giống tốt của lòng nhân ái, nghĩa đồng bào được sinh sôi, nảy nở để cuộc sống ngày càng đẹp hơn, ý nghĩa hơn.



Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lúc này là hành động thiết thực để mỗi người góp phần thể hiện ý chí, nguyện vọng đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong hành trình ổn định an sinh xã hội, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, thắp lên niềm hy vọng sống cho mọi người, làm sáng lên những giá trị nhân nghĩa, nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

