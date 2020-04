Giả ăn xin, tin "ngày cá": Đây không phải là thời điểm rửng mỡ

Sự phẫn nộ từ dư luận trước nhóm ăn xin giả gây náo loạn phố cổ Hội An cho thấy đây không phải là thời điểm diễn trò câu view. Hãy nhớ, tin giả, tin fake, tin đồn, kể cả lợi dụng “Ngày Cá tháng tư”- đều sẽ bị xử lý.





Chống tin giả như chống dịch Covid-19

Những trò đùa trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch là rất phản cảm vừa thiếu thông minh vừa vô trách nhiệm.





Một sự náo loạn không cần thiết vừa diễn ra khi nhóm ăn xin giả, dắt díu nhau, nón cời trên đầu, bị gậy trong tay, áo quần rách rưới, ngồi bệt vệ đường xin tiền người qua lại... để chụp ảnh, quay clip.



Để làm gì thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng hành vi của họ lập tức gây ra sự bức xúc dư luận và khiến chính quyền phải vào cuộc kiểm tra xác minh xử lý trong khi nhà thì bao việc.



Nếu đó chỉ là một trò đùa, thì rõ ràng đó là một trò đùa không thông minh, trong hoàn cảnh tế nhị ngay trước thời điểm cách ly toàn xã hội. Và khi mà người lao động đang nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.



Nếu chỉ là giỡn chơi thì đó là một kiểu giỡn chơi phản cảm, rất thiếu ý thức khi mang thân phận người nghèo khổ sinh kế bị gậy ra giỡn.



Hôm nay, cả nước bắt đầu cách ly toàn xã hội. Và hôm nay cũng là Ngày Cá tháng tư. Nhưng điều có thể nhận thấy, cũng là một tin vui là có vẻ mạng xã hội không mấy tồn tại những trò đùa về dịch COVID-19, dẫu chỉ là trò đùa ngày cá.



Sự tiến bộ trong cách hành xử của cư dân mạng, của người dân cho thấy họ không nỡ và đủ hiểu biết để thôi biến “Ngày Cá” năm nay trở thành một trò đùa dại gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Bởi thực tế cho thấy, những tin giả, tin đồn vô căn cứ- được chia sẻ chóng mặt, gây ra hoang mang xã hội



Sự tiến bộ ấy thể hiện trách nhiệm công dân trước tình thế cả nước đang căng mình chống dịch với những biện pháp kể cả là cách ly, giãn cách xã hội.



Lưu ý rằng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, hành vi đưa tin sai về dịch COVID-19 được coi là vi phạm pháp luật.



Một tin không hề “cá” là Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An vừa xử lý một phụ nữ bán cá. Người tung tin “chợ đóng hết rồi”... để lợi dụng bán cá.



Khuôn thước pháp luật đã có, và pháp luật thì không biết đùa, kể cả trong “ngày cá”, đối với tin “cá”!



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/gia-an-xin-tin-ngay-ca-day-khong-phai-la-thoi-diem-rung-mo-794923.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)