Đừng thốt lời vô cảm!

Hình ảnh một cụ già 90 tuổi đạp xe đến tặng vài bó rau tự trồng và 20.000 đồng cho khu cách ly vì dịch Covid-19 tại xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã gây xúc động xã hội trong những ngày qua.





Trong cơn hoành hành của dịch bệnh, cả nước nỗ lực phòng chống, mỗi người tự ý thức phòng ngừa và nếu có thể, đều chung tay giúp đỡ người khác. Có doanh nghiệp đóng góp vài chục tỉ đồng nhưng cũng có người vài trăm ngàn đồng, thậm chí chỉ là những món quà quê đậm nghĩa tình như trên. Món quà nào cũng đáng quý, đáng trân trọng trong lúc cả quốc gia đang phải hy sinh nhiều thứ để ngăn chặn dịch bệnh.



Thế nhưng, trong những ngày "nước sôi lửa bỏng" này, có một nữ diễn viên lại lên mạng xã hội phê phán, dè bỉu nhiều nghệ sĩ góp tiền kêu gọi mọi người chung tay phòng chống dịch bệnh. Bài viết của cô đã gây sự chú ý nhưng đáng buồn là bởi sự kệch cỡm của nó. Trong tình huống bao người lo lắng vì dịch bệnh, nhận thức của cô ta thể hiện qua những dòng chữ trên đã cho thấy tầm văn hóa của mình. Nhiều người cũng phát hiện chính diễn viên này đã từng gây dậy sóng dư luận cách đây vài tuần, khi viết trên Facebook: Cảm ơn Covid-19, "chết bớt cho rộng chỗ...".



Chúng ta cũng không lạ gì những "nghệ sĩ nửa mùa" muốn tạo xì-căng-đan để gây chú ý. Thế nhưng, có những ranh giới nhất định không được bước qua, những niềm tin không được xâm phạm. Về mặt cá nhân, không ai có tư cách phê bình tâm tính tốt đẹp và hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, xã hội. Về mặt xã hội, những hành vi cản trở những nỗ lực vì lợi ích của cộng đồng phải bị nghiêm trị. Tung tin không kiểm chứng, phao tin đồn nhảm, đùa bỡn về dịch bệnh... đều bị xử lý nghiêm khắc trong thời gian qua. Không lý do gì chúng ta để tồn tại những dòng cảm xúc xấu xí, vô cảm với cộng đồng như thế tồn tại.



Nước ta cùng với thế giới đang gồng mình chống chọi với dịch Covid-19. Dù không đóng góp được nhiều thì từng cá nhân có ý thức tự cách ly để không gây hại đến người khác. Trong lúc này, bao tấm gương hy sinh để tiếp thêm động lực cho cộng đồng có niềm tin vào cuộc chiến chống dịch.



"Hãy dành máy thở cho những bệnh nhân trẻ hơn. Tôi đã có một cuộc đời thật đẹp rồi". Câu nói của cụ bà Suzanne Hoylaerts (90 tuổi, ở TP Binkom - Bỉ) đã gây xúc động toàn thế giới sau khi nhường máy thở cho người khác và qua đời vì dịch Covid-19. Tại Ý đã có 60 bác sĩ chết vì nhiễm bệnh sau một thời gian dài nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19. Hàng vạn y - bác sĩ trên khắp thế giới kiệt sức, không gặp được người thân, không có thời gian chăm sóc bản thân đang sát cánh cùng bệnh nhân... không một lời than van.



Tại Việt Nam, trong những ngày này do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều người thất nghiệp nên các mạnh thường quân tổ chức hàng trăm điểm phát cơm miễn phí, hàng trăm chuyến xe từ thiện đưa thực phẩm, nước sạch đến với người dân khó khăn. Nhà nước cũng đã đưa ra hàng loạt chính sách chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng... Trong lúc nghĩa đồng bào được phát huy, tình nhân sinh được kết nối thì những lời vô cảm như của cô diễn viên trên trở thành lạc loài trong chính xã hội mình đang sống.



Theo Hiếu Nghi (NLĐO)