Chức vụ đi liền cám dỗ

Chỉ là ngẫu nhiên mà trong cùng một ngày, tên tuổi của ông Nguyễn Bắc Son và Nguyễn Nhật Cảm dày đặc trên báo chí cũng như mạng xã hội.

NÓI THẲNG: Nguyễn Nhật Cảm – ông quá tham lam, vô cảm!





Ông Nguyễn Bắc Son từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng xuất hiện lần này là ở vị trí của một bị cáo trong phiên xử phúc thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6.500 tỉ đồng. Chính ông Nguyễn Bắc Son trong phiên xử ngày 23-4 cũng thừa nhận đây là vụ án có số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, chưa từng có.



Ông Nguyễn Nhật Cảm thì đang giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thuộc Sở Y tế Hà Nội, vừa bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam trong vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố hôm 22-4. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ông Nguyễn Nhật Cảm đã cùng các đối tượng câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.



Ông Son thì đã bị tuyên phạt án chung thân trong phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội mở cuối năm 2019, nay có mặt ở phiên phúc thẩm vì kháng án. Ông Cảm thì danh chính ngôn thuận vẫn chưa là người có tội nhưng với những thông tin bước đầu từ cơ quan điều tra, ông cũng chí ít đã phải hứng chịu búa rìu dư luận, với không ít lời thóa mạ. Dĩ nhiên, không vô cớ mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an phải khởi tố bị can đối với một quan chức như ông Cảm vào giữa lúc Hà Nội đang căng mình chống dịch.



Điều giống nhau ở ông Son và ông Cảm là ở chỗ cả hai đã từng nhiều năm khoác áo công chức, được rèn luyện qua nhiều chức vụ, vị trí công tác đến độ tưởng đã dày dạn sóng gió. Ông Son trước đó đã nhiều năm quân ngũ, mang đến cấp hàm đại tá. Cả hai cũng đều được đào tạo bài bản, không chỉ về mặt chính trị mà cả về học vấn. Ông Son là tiến sĩ kinh tế, ông Cảm là tiến sĩ y khoa, đã được phong học hàm phó giáo sư. Chức vụ của cả 2 vị chưa phải là quá to nhưng cũng đã là mơ ước của không ít người.



Sòng phẳng mà nói, những người được lựa chọn và đào tạo như ông Son, ông Cảm lẽ ra đều là nòng cốt của bộ máy nhà nước. Vậy thì điều gì đã khiến cho ông Son phải có ngày chấp nhận tủi nhục để công khai cầu xin trước tòa mở lượng khoan hồng? Ông Cảm, dẫu chưa ra trước vành móng ngựa, nhưng nếu hành vi đúng như những kết quả điều tra ban đầu thì cánh cửa nghiêm minh của luật pháp cũng sẽ phải mở ra để trừng phạt nghiêm khắc.



Nhiều người lấy làm tiếc cho những người như ông Son, ông Cảm đã không đủ bản lĩnh để đấu tranh trước cám dỗ của đồng tiền, công sức rèn luyện bao năm tháng phút chốc đổ sông đổ biển.



Người có chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, phải gương mẫu chịu nhiều vất vả và cả hy sinh để lo cho muôn người. Song, điều đó chỉ đúng với những công chức tử tế, liêm khiết, tận tụy.



Theo Lương Duy Cường (NLĐO)