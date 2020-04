Câu hỏi từ tiền 'phế' hỏa táng và 'xe vua'

Cả tuần nay, ngoài chuyện lo chống dịch COVID-19 người dân vẫn bàn về vụ án "đại gia" Đường Nhuệ ở tỉnh Thái Bình bảo kê, đánh người và "thu phế" tiền hỏa táng người chết trong suốt thời gian dài.





Điều tra băng nhóm xã hội đen Đường 'Nhuệ' ăn chặn trên xác người chết

'Đường Nhuệ' bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam

Vợ chồng đại gia Đường Nhuệ trong một lần sinh nhật của mình - Ảnh: Tư liệu





Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình gửi thư khen và động viên công an tỉnh này phải triệt phá tận gốc để đem lại bình yên cho người dân. Nhưng, câu hỏi vì sao "đại gia" Đường Nhuệ lại có thể lộng hành suốt thời gian dài vẫn chờ câu trả lời.



Khi vụ án "đại gia" Đường Nhuệ đang là một câu hỏi lớn về trách nhiệm thì ngay tại Đồng Nai, chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai đã xuống hiện trường giữa khuya bắt tại trận đoàn xe hổ vồ chở than quá tải trên quốc lộ 51 về các khu công nghiệp. Trong số 27 xe hổ vồ bị tạm giữ, công an phát hiện nhiều tài xế không có giấy phép lái xe, nghi bằng lái giả và có cả trường hợp dương tính với ma túy…



Về hoạt động ra quân này, giới thạo tin cho hay các đoàn xe vừa bị bắt đã tồn tại nhiều năm trên khu vực quốc lộ 51. Nhưng làm thế nào để đoàn xe quá tải có thể chạy trên tuyến quốc lộ 51 ra vào cảng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch… mà không bị xử lý? Câu hỏi chưa có trả lời.



Dấu vết "xe vua" ở Đồng Nai đã nghe hàng chục năm qua, có lúc tưởng đã bị xóa sổ nhưng bao lần hứa nay khi Công an Đồng Nai ra quân vẫn bắt quả tang hàng chục xe quá tải. Vậy phải đặt câu hỏi: đoàn xe quá tải ấy của ai mà dàn tài xế lại lộng hành như vậy?



Công an tỉnh Đồng Nai cho biết "đang làm rõ các lỗi vi phạm và việc vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, đồng thời làm rõ nếu có sự bảo kê của cán bộ hay người có thế lực để đoàn xe hoạt động, gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian dài phải xử lý nghiêm theo pháp luật".



Các vụ phạm pháp phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Nhưng, có quá nhiều vụ lùm xùm kéo dài tại một số địa phương, như "thu phế" và "xe vua", xe quá tải lộng hành khiến dân hoài nghi về sự tiếp tay của người trong bộ máy công quyền. Những vụ án nhức nhối dạng này không mới, đã từng diễn ra mà đi sâu vào vụ án đều có liên quan đến chạy án, bảo kê, mua đường...



Không có chống lưng, không có những cái bắt tay nhơ nhuốc với một số người biến chất trong bộ máy công quyền, tội phạm không thể lộng hành. Như trong vụ đánh bạc xuyên quốc gia đã có bao nhiêu tướng hầu tòa. Bởi vậy, chuyện giang hồ "thu phế", chuyện "xe vua", xe quá tải lộng hành phải được truy tận gốc có bao che hay bảo kê để có câu trả lời cho người dân.



Theo SƠN ĐỊNH (TTO)