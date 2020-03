Đánh mất lòng trung thực

Liên quan vụ cán bộ CSGT tố cáo lãnh đạo "bảo kê" xe quá tải, kiểm điểm trước Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mới đây, trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai, tự nhận mức kỷ luật giáng chức; trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1, tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo...





Vụ tố cáo trên diễn ra vào cuối tháng 11-2019. Thế nhưng, khi đó, trung tá Phạm Hải Cảng đã chối phắt và nói đó chỉ là thông tin một chiều, bản thân "không dính líu" và chờ đợi mọi chuyện được Công an tỉnh làm rõ. Sau đó, Thanh tra Bộ Công an xác định trung tá Phạm Hải Cảng đã gọi điện can thiệp cho 10 phương tiện vi phạm; trung tá Phan Cẩm Tú cũng gọi điện can thiệp 6 phương tiện vi phạm.



Có vẻ như sự trung thực đã trở thành xa xỉ hoặc bị rơi rụng đối với không ít quan chức. Có người sở hữu tài sản hàng trăm tỉ đồng nhưng giấu bớt tài sản và giảm giá trị thực tài sản khi kê khai với cơ quan, tổ chức. Nếu đó là tài sản tạo dựng một cách chính đáng thì họ chẳng ngại gì mà không công khai, còn ngược lại, hẳn nguồn gốc tài sản có vấn đề, không minh bạch...



Những ngày qua, trong phòng dịch Covid-19 có nhiều trường hợp khai báo không trung thực. Đi về từ vùng dịch về ở Ý, trường hợp mắc bệnh thứ 17 đã không khai báo, trốn cách ly tập trung, từ đó đã lây cho 3 người thân cận. Ông Lê Th. H. (ngụ ở Hà Nội), chủ tịch HĐQT một công ty thực hiện dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị, trong quá trình cách ly vào tối 8-3 đã chơi chiêu "ve sầu thoát xác", thay thế ông là một người khác. Vụ việc được phát hiện và ngày 9-3, ông H. phải trình diện, đưa vào cách ly. Dù ông H. sau đó có xin lỗi nhưng như chén nước đã đổ, khó hốt lại đầy.



Ngược lại, dư luận rất hoan nghênh thái độ của Châu Bùi, một trong những nghệ sĩ tham dự tuần lễ thời trang Milan (Ý). Ngay khi về nước, chị đã tự giác khai báo và cách ly tập trung. Chị kêu gọi hãy hành động vì trách nhiệm cộng đồng, không trốn tránh khai báo y tế khi đã qua vùng dịch hay tiếp xúc với người bệnh. Thái độ hiểu biết, tính trung thực của Châu Bùi khiến dư luận thêm thiện cảm.



Kê khai không trung thực, chối phắt khi được hỏi về sai phạm, sau khi được làm rõ bộc lộ tâm địa con người. Những hành vi nhũng nhiễu, "bảo kê", hối lộ không chỉ làm ảnh hưởng uy tín cơ quan tổ chức, làm thất thoát tài sản nhà nước, mà còn làm sụt giảm lòng tin của người dân. Đó là sự thiệt hại rất lớn, không đong đếm được nhưng không gì bù đắp nổi.



Với người không trung thực trong khai báo y tế khi đi về từ vùng dịch thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Người nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu không cách ly kịp thời sẽ là nguồn lây lan dịch bệnh nguy hiểm nhất, sẽ ảnh hưởng tới an nguy cộng đồng và sự an toàn của kinh tế - xã hội của quốc gia. Đó là lý do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực hoặc không khai báo theo pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp cùng Bộ Y tế xem xét những trường hợp cụ thể để xử lý theo pháp luật, cần có thái độ dứt khoát để răn đe chung những cá nhân vi phạm, không trung thực khai báo khi đã biết mình có bệnh.

Theo ĐĂNG KHOA (NLĐO)