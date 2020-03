(GLO)- Cuộc chiến với dịch Covid-19 đang đến hồi cao trào khi tại nước ta đã có hơn 60 người nhiễm bệnh. Cả nước đang gồng mình với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân bằng tinh thần tự giác, ý thức chấp hành, có những đóng góp thiết thực về tinh thần và vật chất để chung tay cùng Chính phủ chống dịch một cách hiệu quả.





Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã diễn ra sáng 17-3 tại Hà Nội với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Tại buổi lễ, có 36 tập đoàn, tổ chức, ngân hàng, tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ và ủng hộ trực tiếp với tổng số tiền 235 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại lễ phát động. (Ảnh: Hải Nguyễn/LĐO)





Trước đó, một số nghệ sĩ đã đứng ra quyên góp và vận động bạn bè, người thân quyên góp tiền, vật tư y tế giúp Chính phủ có thêm kinh phí chống dịch. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Tùng Dương, Phạm Thùy Dung, Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Lý Quý Khánh… cùng bạn bè ủng hộ cả chục tỷ đồng cho công việc ý nghĩa này.



Cộng đồng doanh nghiệp cũng nhanh tay chia sẻ khó khăn với Chính phủ. Quỹ Đổi mới sáng tạo và Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã tài trợ khoảng 20 tỷ đồng cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch Covid-19. Và mới đây nhất, Quỹ Thiện tâm của tập đoàn này đã ủng hộ 140 ngàn chiếc khẩu trang phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 cho 7 tỉnh biên giới là Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Tập đoàn FLC cũng tặng 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ Bộ Y tế trong công tác phòng-chống dịch. Các ngân hàng thương mại cổ phần: Việt Nam Thịnh Vượng, Kỹ thương Việt Nam, Hàng Hải, Bắc Á, Tổng Công ty Sữa Việt Nam… đã ủng hộ Chính phủ mỗi đơn vị 10 tỷ đồng để phòng-chống dịch. Một doanh nhân ở Bắc Giang tặng 50 tấn gạo cho các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn 3 tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Giang nhằm hỗ trợ công tác hậu cần, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Grab Việt Nam tặng 100 ngàn chiếc khẩu trang y tế cho Bộ Y tế để gửi tặng 33 trung tâm y tế thuộc 7 tỉnh biên giới gồm: Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai và Quảng Ninh.



Chỉ trong 1 ngày, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã huy động được 5 tỷ đồng ủng hộ Chính phủ sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện nhanh vi rút SARS-CoV-2. Bộ kit real-time RT-PCR phát hiện vi rút SARS-CoV-2 được các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam với hiệu suất gấp 4 lần, còn giá thành bằng 1/4 bộ kit tương tự của nước ngoài.



Tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Y tế Danameco trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) 30.000 chiếc khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ chống dịch cùng 5 máy monitor theo dõi bệnh nhân. Còn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tặng CDC tỉnh Quảng Ninh 200.000 chiếc khẩu trang chống dịch. Khi dịch mới bùng phát tại Vĩnh Phúc, Vietlott cũng trao tặng nhiệt kế điện tử và gel kháng khuẩn trị giá 100 triệu đồng cho địa phương này.



Đó là những việc làm đầy trách nhiệm, những đồng tiền đầy nghĩa tình mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dành cho Chính phủ, thể hiện sự ủng hộ, chung lưng đấu cật với Chính phủ trong cuộc chiến đầy cam go này. Càng ý nghĩa hơn khi những đồng tiền ấy được dùng cho việc chống dịch, giành giật lại sự sống cho những người không may mắc bệnh, ngăn ngừa sự lây lan, bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.



Có đặt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới giàu có, hiện đại hơn ta rất nhiều lần nhưng họ đã không thể kìm hãm được sự lây lan của dịch bệnh, số người mắc bệnh và tử vong ngày càng nhiều, mới thấy hết được sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Chính vì thế, Chính phủ đã được đồng bào, chiến sĩ cả nước tin tưởng và hưởng ứng những quyết sách phòng-chống đại dịch Covid-19. Trong đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm cùng nhiều sáng kiến thiết thực. Những đóng góp to lớn và quý giá đó đã góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là: “Hiếm có bài học giáo dục nào có tác động lan tỏa tinh thần cộng đồng như thế”.



ĐÌNH CƯƠNG