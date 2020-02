Sáng kiến giữa mùa dịch

Những ngày qua, giữa lúc dịch do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp thì việc lực lượng CSGT tỉnh Sóc Trăng vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới thông qua bong bóng đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh nhiều ý kiến đồng thuận và hoan nghênh, một số người cho rằng việc làm này không cần thiết và nên gác lại hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trong mùa dịch. Thậm chí, vài trường hợp cá biệt còn dè bỉu lực lượng CSGT bằng những từ ngữ mang tính kích động trên mạng xã hội.

Trở lại với sáng kiến kiểm tra nồng độ cồn bằng cách mới, thượng tá Đinh Thanh Phong, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết trước tình hình dịch do virus corona gây ra, để bảo đảm an toàn và góp phần hạn chế tình trạng lây nhiễm, kể từ ngày 4-2, Trạm CSGT Mỹ Xuyên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ đo nồng độ cồn của tài xế bằng cách gián tiếp, đó là cho thổi khí vào bong bóng rồi mới đo. Mục đích ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.

Ống dùng để thổi hơi vào bong bóng và đưa khí thở vào máy đo là dụng cụ bằng nhựa dùng trong y tế. Mỗi ống nhựa, bong bóng và găng tay chỉ sử dụng một lần. Thấy bong bóng được gắn vào ống nhựa là một dụng cụ y tế tiệt trùng nên những người bị đo nồng độ cồn đều an tâm thổi hơi vào bong bóng. Việc kiểm tra nồng độ cồn sau đó được lực lượng làm nhiệm vụ thao tác thuần thục, nhanh gọn.

Hơi trong bong bóng được chuyển sang máy đo nồng độ cồn. Ảnh: Công Tuấn

Việc áp dụng sáng kiến này tuy chậm vài phút so với cách làm cũ nhưng theo thượng tá Phong: "Cách đo nồng độ cồn gián tiếp này cho kết quả tương tự cách đo trực tiếp đã áp dụng. Tuy mất thêm thời gian 1-2 phút nhưng cách kiểm tra này sẽ an toàn cho người kiểm tra nồng độ lẫn người bị kiểm tra khi dịch do virus corona đang diễn ra".

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, qua việc thí điểm này, đơn vị sẽ đánh giá ưu - khuyết điểm để rút ra kinh nghiệm, sau đó sẽ áp dụng rộng rãi cách đo này nếu nhận được sự đồng thuận cao từ người dân và các cơ quan chức năng.

Có thể thấy, giữa lúc dịch do virus corona đang lây lan với tốc độ nhanh, nhiều ca bệnh được phát hiện tăng lên hằng ngày thì việc áp dụng sáng kiến mới của CSGT tỉnh Sóc Trăng rất đáng được ghi nhận, tuy các ngành chuyên môn chưa đưa ra đánh giá là tối ưu hay chưa.

Còn chuyện dừng kiểm tra nồng độ cồn trong lúc này chưa phải là cách tốt. Bởi lẽ, tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do sử dụng rượu, bia gây ra vẫn diễn ra hằng giờ, hằng ngày. Nếu ngưng kiểm tra nồng độ cồn, chẳng khác nào để "ma men" tung hoành trên xa lộ, gây đau thương, mất mát cho chính họ, gia đình họ và những người dân vô tội khác.