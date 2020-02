NÓI THẲNG: Lợi dụng dịch để hốt bạc là bất lương!

Người dân do quá lo lắng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV) gây ra, nên chấp nhận mua khẩu trang, nước rửa tay với giá cao ngất do nhiều cửa hàng, hiệu thuốc nâng giá vô tội vạ.

Trong khi đó dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đang ở đỉnh điểm cả trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Ngày 1-2 Chính phủ nước ta đã quyết định công bố dịch do nCoV gây ra. Tình hình đó làm cho các loại khẩu trang trở nên khan hiếm khi mà nhiều người tìm cách mua bằng mọi giá. Một số người kinh doanh khẩu trang, nước rửa tay khô tìm cách nâng giá vô tội vạ, trục lợi kiếm lời bất chính. Đây là hành vi kinh doanh bất lương, về mặt luật pháp có thể xử phạt.

Trong khi có người trục lợi, bán khẩu trang với giá cắt cổ thì ở Hải Dương, có đơn vị phát khẩu trang cho dân

Không chỉ loạn giá, có người kinh doanh bất chính còn tìm cách đưa khẩu trang các loại qua biên giới để bán cho Trung Quốc, đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Trong khi đó, ngược lại hoàn toàn với hành vi buôn bán bất lương đó, một số nơi tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho người dân, như một ngôi chùa ở Quảng Nam, một công ty ở Bình Dương và nhiều cá nhân khác đã làm ở các địa phương khác. Đó là những việc làm đáng trân trọng, chia sẻ nhanh trong công tác chống dịch.

Khẩu trang các loại, nước rửa tay khô và các thiết bị y tế phòng dịch khác là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Ngay cả Singapore cũng đang khan hiếm khẩu trang. Mỹ và Canadda ở cách xa vùng dịch nCoV cũng lên cơn sốt về khẩu trang! Các chuyên gia cảnh báo nếu khẩu trang và các thiết bị y tế khác để chống dịch tiếp tục bị vét sạch, các nhân viên y tế - những người vốn cần chúng để chống dịch - sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất, mà tình hình thiếu đồ bảo hộ y tế tại Vũ Hán (Trung Quốc) một cách rất cấp bách, là rõ ràng nhất!

Trở lại tình hình khan hiếm khẩu trang ở nước ta, đến sáng 1-2, cơ quan chức năng Hà Nội đã phát hiện 2 cửa hàng nâng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần so với ngày thường và đã lập biên bản xử phạt mỗi chủ tiệm 20-30 triệu đồng. Một tiệm thuốc Tây ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đã bị niêm phong vì bán khẩu trang cao gấp 10 lần với giá niêm yết…

Trong cuộc họp trực tuyến sáng 1-2 với các địa phương về phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu rút ngay giấy phép nếu hiệu thuốc nào tăng giá khẩu trang. Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân mua khẩu trang bị "chặt chém", hãy gọi 113 hoặc quay video gửi công an để xử lý.

Bạn đọc phát hiện cửa hàng nào nâng giá khẩu trang, các loại thuốc, dụng cụ chống dịch, thì báo ngay qua đường dây nóng của Tổng cục Quản lý Thị trường, số: 1900.888.655.

Những biện pháp này là hết sức cần thiết trong khi tình hình dịch bệnh đang ở đỉnh điểm.

Còn đây là hình ảnh chụp ở Đà Nẵng, bạn có thể lấy 1 cái khẩu trang, nếu cần

Cần nhớ rằng Việt Nam là nước xuất khẩu khẩu trang. Theo Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế Nguyễn Minh Tuấn, Bộ Y tế đã có văn bản gửi hơn 30 nhà sản xuất có sản xuất khẩu trang, yêu cầu báo cáo về số hàng tồn kho, năng lực sản xuất..., đồng thời yêu cầu các công ty đi vào ổn định, sản xuất ngay để cung cấp cho thị trường. Vấn đề khó là đa số nguyên liệu sử dụng cho sản xuất khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi trong tình hình hiện nay, Trung Quốc cũng giữ nguyên liệu để phục vụ nhu cầu trong nước. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng và đưa vào sản xuất ngay.

Với những biện pháp đó, chắc chắn nước ta sẽ không bị khan hiếm khẩu trang chống dịch. Những tin đồn khan hiếm khẩu trang là thiếu cơ sở. Cũng giống như những tin đồn thất thiệt về virus corona chủng mới, về dịch bệnh đang lan rộng ở nước ta là thiếu căn cứ, cần phải được xử lý triệt để. Đó cũng là cách để giúp các cơ quan chức năng chống dịch hiệu quả.

Nhà nước, các cơ quan chức năng đang hoàn toàn làm chủ, kiểm soát việc chống dịch do nVoC gây ra. Tất cả các phương án, thậm chí phương án xấu nhất xảy ra, cũng đều được dự trù. Chúng ta đã vượt qua cơn dịch SARS-CoV năm 2003 rất nguy hiểm, thì dịch 2019-nCoV hoàn toàn có thể vượt qua được!