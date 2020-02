Năm mới, đam mê và hiện thực

(GLO)- Ước mơ, ai cũng có. Đời mà không mơ ước thì chỉ có tẻ nhạt, nhàn chán, không hy vọng, tin tưởng. Năm mới, ai cũng nuôi dưỡng cho mình ít nhất một mơ ước tốt lành: tiền tài, vật chất, tình cảm, công danh sự nghiệp...Điều ước tốt đẹp giúp có thêm năng lượng tích cực để sống, làm việc, công tác. Ước mơ có cao cả, lớn lao, giản dị, đơn sơ...Người càng trưởng thành thì ước mơ càng gần với thực tế, không còn bay bổng, xa vời, hão huyền.

Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet

Trong lời chúc mừng năm mới, thường người ta hay chúc nhau có nhiều sức khỏe, hay mạnh khỏe. Vì có sức khỏe thì có tất có, có sức khỏe mới làm được việc, mới có thu nhập, mới có niềm vui sống...Một người nổi tiếng nào đó đã nói: mất tiền là mất ít, mất thời gian là mất nhiều, mất sức khỏe là mất rất nhiều, và mất niềm tin và mất tất cả. Người trẻ sức khỏe, sức lực có thừa nên đôi khi chủ quan, ưu tiên phấn đấu và mơ ước của họ thường không đặt yếu tố sức khỏe lên hàng đầu.

Tiếp đến là chúc gặp nhiều may mắn, kiểu như: làm ăn gặp nhiều may mắn. Từ “làm ăn”dân gian, nôm na mà hay thiệt. Nó thể hiện ước muốn rất nhiều mà cũng rất mức độ, vừa phải, dung dị, ý tứ, không ôm đồm, tham lam quá đáng. Bản chất của từ này trong lời chúc, trong ước muốn không gì khác là đạt được về vật chất: có cuộc sống kinh tế khá hơn, tốt hơn, đủ đầy hơn, giàu có hơn. Cụm từ “ làm ăn gặp nhiều may mắn” còn bao hàm yếu tố mong gặp điều may, tránh điều rủi. Đây là tâm lý dân gian tích cực, tốt đẹp lâu đời, chẳng phải duy tâm, mê tín gì cả. Khi anh đã chăm chỉ làm ăn, có kế hoạch rõ ràng, giải pháp phù hợp, thêm yếu tố khách quan may mắn thì nhất định thắng lợi, thành công. Đây là yếu tố “thiên thời” trong “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”- một trong 3 yếu tố làm nên thành công khi mưu sự một điều gì đó mà người xưa đã tổng kết. Xét về phương diện lô gic, đã trù liệu, quyết tâm, chuẩn bị đầy đủ tất cả thì thành công nằm trong tầm tay, vấn đề là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

Lại nói đến yếu tố thời gian. “Chúc năm mới thịnh vương, an khang, mua may bán đắt”... Lời chúc lồng ghép yếu tố thời gian thường ẩn giấu kín đáo. Khi quỹ thời gian đời người càng ngắn lại thì bỏ phí thời gian là lãng phí, hơn thế, đồng nghĩa với mất mát, thiệt hại, có tiền bạc cũng không thể mua lại. Thời gian đặc biệt ở chỗ, nó là vốn quý nhưng không bao giờ có thể so sánh với tiền bạc, vật chất, của cải. Người trẻ cuộc đời còn dài, tương lai rộng mở, xán lạn, vậy nên cần tranh thủ thời gian học tập, rèn luyện, công tác.

Năm mới ai cũng mong ước những dự định, kế hoạch riêng mình nhanh chóng mang lại kết quả tốt đẹp. Mỗi người tùy điều kiện, hoàn cảnh của mình mà có những lựa chọn, mong ước đạt được những thành tựu khác nhau. Dẫu tự giác hay không thì đây là tâm lý đương nhiên của mỗi người trong kế hoạch tổ chức cuộc đời khi Tết đến xuân về.

Và không có con đường nào khác để đạt được thành quả là phải học tập, lao động, làm việc. Học hành, làm việc với tinh thần tự giác, kỷ luật, say mê thì càng sớm mang lại kết quả, bản thân càng mau chóng trưởng thành, tiến bộ.

Tưởng không cần phải hỏi vì sao con người phải làm việc. Vì lao động là thuộc tính của con người. Sống trong đời phải lao động, làm việc tạo ra của cải, sản phẩm, dịch vụ để có thu nhập nuôi sống bản thân, gia đình, đóng góp cho xã hội. Xã hội còn nhiều khó khăn, của cải đất nước chưa nhiều, người tàn tật còn tìm cách lao động nuôi sống bản thân nên lao động là trách nhiệm đương nhiên và lớn lao của mỗi người. Lao động mới khẳng định được chân giá trị của con người trong đời sống xã hội. Lao động vì vậy là việc làm có ích, khiến cho con người hăng say, đam mê thực hiện.

Lao động với tất cả sự say mê là làm việc trong thích thú, không đợi nhắc nhở, thúc bách, yêu cầu, là làm việc không biết mệt mỏi, thậm chí xem làm việc là thú vui, là nguồn sống, mục tiêu cuộc đời. Nó đối lập với kiểu làm việc bắt buộc nặng nề, chỉ chăm chăm trách nhiệm hoặc gò bó, đối phó, mệt mỏi, chán nản.

Để nuôi dưỡng đam mê, cảm hứng làm việc, để có động lực say mê làm việc phải yêu nghề, thích việc mình làm, nghề nghiệp mình lựa chọn theo đuổi. Lựa chọn nghề sai sẽ khó có được tình yêu nghề, càng khó nuôi dưỡng đam mê gắn bó với nó dài lâu. Người ta bảo nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề là vậy. Không phải cứ muốn là được, bất chấp trình độ năng lực, không thấy sở trường sở đoản của mình. Lựa chọn ngành nghề phù hợp sở trường nhưng thiếu rèn luyện, không chịu khó, không tích cực làm việc thì cũng khó có đam mê. Đam mê chỉ sinh ra trong quá trình học tập, lao động, làm việc hăng say, hiệu quả. Bắt đầu một trong các quá trình nói trên có khi là “cực hình” nhưng khi “dấn thân” vào, toàn tâm toàn ý cho nó thì nó lại luôi cuốn, hấp dẫn, kích thích sáng tạo, nâng cao hiệu quả. Cho nên nuôi dưỡng đam mê không gì khác là làm việc, làm việc liên tục. Người đam mê công việc trước tiên là thích việc mình đang làm, nhưng sâu xa phải có chuyên môn đào tạo, phải có năng lực, kỹ năng thực hành tốt. Trình độ chuyên môn yếu, tức năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc không cao, và dĩ nhiên khó được công nhận, đánh giá tốt, đam mê vì vậy cũng không có cơ sở sinh sôi, tồn tại. Tất nhiên tính mục đích trong việc làm phải tích cực, mang giá trị xã hội nhất định.

Mong ước, đam mê và hiện thực như vậy cuối cùng suy ra đều có sự liên quan, ràng buộc lẫn nhau. “Nhật nhật tân, hựu nhật tân- Phan Bội Châu” ( từng ngày mới, thêm ngày mới). Một năm mới hứa hẹn bao điều tốt đẹp đã khởi động gấp gáp, khẩn trương. Mọi người hãy xốc lại tinh thần, bắt tay làm việc với tất cả sự đam mê, dồi dào năng lượng, mang lại kết quả ngay trong những ngày đầu tiên để biến ước mơ thành hiện thực. Và hiện thực mong chờ...