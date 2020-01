Nói thì phải làm và làm ngay!

Cùng hành động vì nước, vì dân Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: Không để tình trạng nói nhiều mà không làm; phải hành động, không lý thuyết suông nữa! Phát biểu ấy như một thông điệp, một đòi hỏi của người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC). Đó cũng chính là đòi hỏi của người dân, của cuộc sống. Mặc dù năm qua đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho sự phát triển. Người dân chưa hài lòng trước tình trạng trì trệ của bộ máy, sự chậm trễ trong hành xử những vấn đề của dân, nhiều công trình dân sinh chậm tiến độ (kể cả những công trình trọng điểm, mang tính đột phá)… Nguyên nhân sâu xa do không ít chính sách pháp luật chồng chéo, xung đột, do chức năng và nhiệm vụ không rõ ràng, một số cán bộ lãnh đạo còn nặng thành tích, sợ trách nhiệm. Trong thực tế CB-CC, nhất là ở quận/huyện, phường/xã chịu nhiều áp lực và bị rủi ro khi thi hành công vụ. Một ít trong số đó đã xin nghỉ việc. Việc tháo gỡ, một mặt cần có sự mạnh dạn đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ sở từ thực tiễn, từ việc đề nghị làm thí điểm, từ các điển hình, mô hình có sức thuyết phục. Mặt khác, cấp trên cần sâu sát, lắng nghe, tháo gỡ, kể cả bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân, không tư túi, vụ lợi. Thẩm quyền cấp trên trong tháo gỡ những vướng mắc của chính sách pháp luật là rất quan trọng và cần làm nhanh để tạo sự chuyển động chung của cả bộ máy. Riêng ở lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở… đã có thể nói rằng có 20 điểm nghẽn cần phải xem xét, tháo gỡ. Đối với CB-CC-VC TP HCM, nơi có truyền thống năng động, sáng tạo sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong tình hình hiện nay, khi chính sách pháp luật còn có những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, áp dụng kiểu "xé rào", "cởi trói" như thời trước đổi mới mà đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt từng làm, cũng là việc không dễ dàng. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có cách để giải bài toán khó. Dựa vào dân, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của người lao động, của đội ngũ trí thức, doanh nhân… là cực kỳ to lớn. Học cách làm của dân, học cách lắng nghe một cách thực chất những hiến kế, góp ý của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật… sẽ có được những chỉ dẫn quý báu. Từ trung ương đến địa phương, cơ sở, tất cả cùng hành động với trách nhiệm cao, nhất là việc tháo gỡ nhanh những vướng mắc, sẽ thúc đẩy sự tăng tốc phát triển, vì hạnh phúc nhân dân, nhất định chỉ số hài lòng của người dân sẽ được nâng lên. Phạm Phương Thảo (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM)