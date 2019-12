Chuyện thịt heo tăng giá

(GLO)- Dư luận đang rất “nóng” trước thông tin Bộ Nông nghiệp và PTNT phải giải trình, kiểm điểm trước Chính phủ vì để nguồn cung thịt heo thiếu hụt trầm trọng làm loại thực phẩm “truyền thống” trong “văn hóa ăn uống” nước ta tăng vọt. Tình hình có thể đến mức không thể kiểm soát khi Tết đang cận kề.

Chưa năm nào cận Tết, giá thịt heo lại biến động dữ dội như năm nay (ảnh internet)

Sáng nay, rảo bước ra đường, tôi tấp vào quán anh Thân lân la trò chuyện. Ngoài chủ nhà, bên bình trà nóng còn có anh Phát, anh Thiện. Từ chuyện mấy ngày nay trời đã bớt lạnh nhưng cái chân anh Thiện vẫn chưa thôi đau nhức, rồi chuyện ngôi chùa trước mặt thời gian gần đây ít thấy thợ làm, chuyện mua bán nhà anh Thân vơi khách đáng kể... Cuối cùng câu chuyện quy về chủ đề: Cuộc sống nhiều gia đình đang đối mặt với không ít khó khăn khi kinh tế suy giảm.

Các anh còn phân tích thêm nguyên nhân khó khăn sát sàn sạt mà người dân tỉnh nhà gặp phải chứ chẳng ở đâu xa, nhất là nông dân. Đó là các hoạt động kinh tế của tỉnh ở các khu vực nhìn chung đều phát triển chậm. Đó là một năm tiếp tục đà suy giảm cả về năng suất, sản lượng, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như: cao su, cà phê, hồ tiêu. Đó là tình trạng dịch bệnh kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng trên đàn heo, trên cây hồ tiêu. Đó là chi phí vật tư, phân bón, giống cây trồng-vật nuôi, nhân công tăng vọt làm cho sản xuất không mang lại nhiều lợi nhuận. Đó là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa được ngăn chặn kịp thời làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và tiêu dùng xã hội...

Không riêng gì chuyện sáng nay, từ hơn một tháng trước, anh Quân-một người chuyên kinh doanh ăn uống than vãn: Giá cả thứ gì cũng tăng nên không biết phải kinh doanh như thế nào. Anh Quân bán cơm trên đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku), khách hàng chủ yếu là tài xế, phụ xe tải vất vả, thu nhập có hạn. Bình thường, anh bán dĩa cơm giá 30 ngàn đồng nhưng 2 tháng nay, giá thực phẩm tăng vọt, nhất là thịt heo nên giữ giá cũ thì không lời hoặc lỗ, mà tăng thì sợ khách... la. “Chắc em phải dán thông báo, to nhỏ giải thích để họ thông cảm thôi”-anh Quân vò đầu lúng túng. Anh còn nêu ra hàng loạt dẫn chứng để “củng cố” cho lập luận kinh doanh của mình kiểu như: dán thông báo kiểu “Xin lỗi quý khách được giảm 1 hoặc 1/2 miếng thịt” hay “Do giá thịt heo tăng quá cao nên xin thêm quý khách 5-10 ngàn đồng/dĩa” như nhiều nơi đã làm.

Chưa năm nào cận Tết, giá thịt heo lại biến động dữ dội như năm nay. Nhiều bà nội trợ kháo nhau, có lẽ giá thịt heo như dự báo có thể sẽ tiệm cận 200 ngàn đồng/kg. Rồi cả hội cũng rôm rả khi lý giải nguyên nhân giá thịt heo tăng: do dịch tả heo châu Phi hoành hành, do đầu nậu đầu cơ găm hàng, do kẽ hở xuất lậu sang Trung Quốc-thị trường đang thiếu hụt 40% nhu cầu tiêu thụ thịt heo...

Lo lắng đã rồi cả hội lại quay sang “kiến giải”. Một thành viên khẳng định: “Tôi thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Nhiều sắm nhiều, ít sắm ít, miễn có Tết là được. Tết thì năm nào giá cả chẳng tăng, quan trọng là mình tổ chức như thế nào cho phù hợp”. Một thành viên khác thông tin: “Tôi thấy trong Hàm Rồng, Chư Á, các huyện lân cận, heo đầy. Rồi heo miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam bộ, lo gì”. Anh Quân cũng là người lạc quan khi cho rằng nếu kiểm soát được tình trạng xuất lậu và có chính sách khai thông nạn đầu cơ găm hàng chờ giá cao thì cùng với chủ trương cho nhập thịt heo từ các thị trường nhiều tiềm năng như Mỹ, Canada, Úc... về thì cơn sốt thịt heo sẽ nhanh chóng hạ nhiệt và thị trường sẽ trở lại ổn định bình thường, bà con sẽ có cái Tết vui vẻ.