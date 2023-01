Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Bất kể ngày hay đêm, mỗi khi công nhân bị thủng lốp xe là 4 thành viên của 2 tổ vá xe lưu động thuộc Nông trường Đoàn Kết (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) liền có mặt để hỗ trợ. Mô hình này giúp công nhân đảm bảo thời gian ra lô cạo mủ cao su.





Anh Siu Rếp-nhân viên bảo vệ Đội 11 (Nông trường Đoàn Kết) là người đưa ra ý tưởng thành lập tổ vá xe lưu động miễn phí. Anh cho hay: “Mình gắn bó với công việc bảo vệ đã hơn 10 năm. Hàng ngày, mình chứng kiến nhiều công nhân đi cạo mủ chẳng may xe xẹp lốp giữa đường, phải dắt bộ tìm chỗ vá xe rất vất vả và bị chậm giờ. Vì thế, tháng 8-2020, mình đề xuất Đội cho chủ trương thành lập tổ vá xe lưu động miễn phí. Đồ nghề do Đội hỗ trợ, nếu phải thay săm xe mới thì công nhân trả tiền đúng bằng giá mua ngoài cửa hàng. Thấy việc làm ý nghĩa, Đội 11 cho phép thành lập tổ vá xe lưu động miễn phí gồm 2 người. Mình được phân công làm Tổ trưởng, còn anh Lê Văn Nam là thành viên”.

Anh Siu Rếp (bìa trái) vá xe miễn phí cho công nhân Kpă Lor. Ảnh: Hà Tây



Tranh thủ thời gian nghỉ trực, anh Rếp đến tiệm sửa xe gần nhà học cách vá săm xe. Sau khi đã thành thạo tay nghề, anh Rếp chủ động chia sẻ kinh nghiệm với anh Nam. Từ đó, số điện thoại của 2 anh được thông báo rộng rãi đến toàn bộ công nhân. Khi gặp sự cố, bất kể ngày hay đêm, các công nhân chủ động gọi để được hỗ trợ vá xe kịp thời. “Đến tháng 5-2022, anh Nam chuyển về Đội 9 làm bảo vệ. Hiện nay, mình và anh Đặng Đình Sơn đảm nhận việc vá xe miễn phí cho công nhân”-anh Rếp cho biết.



Đang trò chuyện cùng chúng tôi, anh Rếp nhận được cuộc điện thoại của anh Kpă Ior nhờ hỗ trợ vá xe. Anh Rếp vội vào nhà lấy túi đồ nghề rồi lên xe máy chạy thẳng đến nơi xe của anh Ior bị thủng lốp. “7 giờ sáng, mình vừa cạo xong phần mủ trên lô, tranh thủ về nhà chở con đi học thì phát hiện xe bị thủng lốp. Mình liền gọi điện nhờ anh Rếp hỗ trợ. Đây là lần thứ 3 mình nhờ các anh trong tổ vá xe lưu động giúp đỡ”-anh Ior nói.



Tháng 5-2022, anh Nam được đơn vị luân chuyển sang Đội 9 làm bảo vệ. Tại đây, anh đã đề xuất thành lập tổ vá xe lưu động miễn phí cho công nhân. Tổ cũng có 2 thành viên gồm anh Nam và anh Rơ Mah Đức. “Nhiều lúc nhìn công nhân vất vả đẩy xe máy khi không may xe bị xẹp lốp ra khỏi lô cao su tìm chỗ vá mà rất thương. Vì vậy, mỗi ngày, tôi bỏ một chút thời gian hỗ trợ công nhân”-anh Nam tâm sự.



Theo ông Trịnh Văn Mạnh-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Đoàn Kết, từ ngày 2 đội thành lập tổ vá xe lưu động đã hỗ trợ các công nhân rất nhiều, nhất là trong trường hợp đang chở mủ hoặc gia đình có chuyện đột xuất cần về ngay để giải quyết. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiên cứu thành lập tổ vá xe miễn phí. Nông trường bỏ kinh phí mua dụng cụ, miếng vá, còn các đội hỗ trợ thay lốp xe mới do công nhân mua, còn lại do các thành viên của tổ vá xe lưu động tự nguyện, không lấy tiền công”-ông Mạnh cho hay.



HÀ TÂY