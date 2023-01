Trải nghiệm để rèn kỹ năng sống cho thiếu nhi

(GLO)- Trải nghiệm gói bánh chưng, đi bộ gây quỹ, trình diễn thời trang tái chế là những hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần Sữa quốc tế-thương hiệu Kun tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vào cuối tuần qua. Hơn 2.000 thiếu nhi trên địa bàn thành phố đã có một ngày hội thật vui và ý nghĩa.





Gói bánh chưng là hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi. Những chiếc lá dong được rửa sạch sẽ, lau khô; nguyên liệu gồm: gạo nếp, đậu xanh, thịt heo đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Dưới sự hướng dẫn của anh chị đoàn viên, các em thiếu nhi cùng thực hành gói bánh. Dù không tránh khỏi lóng ngóng, có những chiếc bánh chưa được gói vuông vức nhưng hoạt động trải nghiệm này vô cùng ý nghĩa với các em. Không những thế, mỗi em còn được nhận đúng chiếc bánh chưng do chính mình gói để mang về nhà. Em Văn Thu Sang (lớp 5/3, Trường Tiểu học Cù Chính Lan, phường Hội Thương) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được học cách gói bánh chưng. Hoạt động này giúp em hiểu hơn về nét đẹp của ngày Tết cổ truyền”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thụy

Dù thời tiết se lạnh nhưng 2.000 thiếu nhi vẫn háo hức tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Kun bảo vệ môi trường”. Mỗi em khi tham gia hành trình đi bộ sẽ đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ Bảo vệ môi trường của chương trình. Từ nguồn quỹ này, Hội đồng Đội Trung ương dành tặng 10 công trình Kế hoạch nhỏ (trị giá 60 triệu đồng) cho 10 liên đội trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.



Ngày hội còn gây ấn tượng với màn trình diễn thời trang tái chế bảo vệ môi trường của các em học sinh đến từ 3 trường Tiểu học: Chu Văn An, Cù Chính Lan, Lê Quý Đôn. Những vật liệu đã qua sử dụng như: hộp giấy, chai sữa, giấy báo cũ… được các em tận dụng để thiết kế thành những bộ trang phục độc đáo. Các “người mẫu nhí” tự tin trình diễn những bộ trang phục duyên dáng và cá tính. Em Nguyễn Lộc (lớp 2/2, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn) chia sẻ: “Thông qua các hoạt động, chúng em vừa được rèn luyện sức khỏe vừa hình thành ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh, biết yêu thiên nhiên và không vứt rác bừa bãi”.



Tại ngày hội, các em tham gia hoạt động trải nghiệm, vui chơi và tích hợp triển khai chương trình dự bị đội viên, rèn luyện đội viên trên ứng dụng “Làm việc tốt”. Những màn đồng diễn flashmob mang đến không khí sôi nổi, hào hứng. Câu chuyện về lòng biết ơn, làm việc tốt mỗi ngày, rèn luyện thể thao… do các chuyên gia tâm lý gợi mở trở nên thật gần gũi, dễ thực hiện, giúp các em có thêm động lực phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. 40 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức. Em HKhuyên (lớp 5/2, Trường Tiểu học Anh Hùng Núp, phường Thắng Lợi) bày tỏ: “Hôm nay, chúng em vừa được vui chơi thỏa thích vừa được nhận quà. Em còn biết thêm nhiều thông tin về chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” và quyết tâm sẽ làm việc tốt mỗi ngày”.

Anh Lê Anh Quân-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương cùng các em thiếu nhi trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng. Ảnh: Đức Thụy





Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” là hoạt động giáo dục, trải nghiệm dành cho các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng các trường tiểu học trên cả nước trong năm học 2022-2023 với 6 nhóm nội dung: thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng. Các hoạt động trải nghiệm tại chương trình đã tạo không khí sôi nổi, mang nhiều giá trị tích cực cho thiếu nhi. Anh Lê Anh Quân-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương-thông tin: Năm 2023, một trong những mục tiêu trọng tâm mà chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” hướng tới là giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi; góp phần tạo không gian an toàn, lành mạnh để các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Từ chương trình ý nghĩa này, các em có cơ hội để tham gia vào các hoạt động cụ thể, chung tay bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng các công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng và cho chính các em.



“Hội đồng Đội Trung ương mong muốn quý thầy-cô giáo, các bậc cha mẹ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện và làm nhiều việc tốt. Hội đồng Đội Trung ương luôn dành sự quan tâm và tổ chức các chương trình để các em thiếu nhi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, làm thật nhiều việc tốt, có ích để xứng đáng với tình thương yêu, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội”-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương kỳ vọng.



MINH NHẬT