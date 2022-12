Kon Sơ Lăl: Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội

(GLO)- Để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, năm 2020, Công an xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội”. Qua 2 năm hoạt động, làng Kon Sơ Lăl đã phát huy hiệu quả mô hình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Làng Kon Sơ Lăl có 153 hộ/678 khẩu, 97% là người Bahnar. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa nên trình độ học vấn và kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, cuộc sống người dân khó khăn nên mâu thuẫn tranh chấp thường phát sinh trong cộng đồng. Tình hình an ninh trật tự tại làng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi cộm là trộm cắp tài sản, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mâu thuẫn đánh nhau, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép... liên quan đến thanh-thiếu niên thường xảy ra.

Trước tình hình đó, năm 2020, Công an xã Hà Tây đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” với 24 thành viên tham gia gồm: trưởng thôn, già làng, cán bộ Mặt trận thôn, công an viên, thanh niên… Mô hình được triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, tội phạm; tự quản về an ninh trật tự; tuần tra bảo vệ rừng; hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng; quản lý, giáo dục giúp đỡ các đối tượng thanh-thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội tại cộng đồng.

Công an xã Hà Tây tuyên truyền pháp luật cho thanh-thiếu niên làng Kon Sơ Lăl. Ảnh: R’Ô HOK

Các thành viên tham gia mô hình được chia làm 5 tổ: tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ tự quản về an ninh trật tự; tổ hòa giải; tổ quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên; tổ quản lý, bảo vệ rừng. Thông qua triển khai hiệu quả nhiệm vụ từng tổ đã giúp ý thức chấp hành pháp luật của thanh-thiếu niên và người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực. Ông Khyơn-Trưởng thôn Kon Sơ Lăl-cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi tổ chức 238 lượt tuần tra ban đêm. Trong đó, các thành viên đã tham gia 24 đợt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện 2 vụ phá rừng, 1 vụ khai thác gỗ trái phép, báo cáo chính quyền địa phương thu giữ 2,9 m3 gỗ khai thác trái phép. Riêng từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 87 lượt tuần tra ban đêm phòng ngừa tội phạm, nhắc nhở 6 nhóm tụ tập uống rượu, 22 lượt thanh-thiếu niên điều khiển xe máy gây mất trật tự, 12 lượt các hàng quán bán khuya, hòa giải thành công 3 vụ việc”.

Là thành viên tham gia mô hình, anh Yunh cho biết: Để cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ số thanh-thiếu niên cá biệt, các thành viên mô hình thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên kết hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động lao động sản xuất gây quỹ để phục vụ các hoạt động và thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thành viên gặp hoạn nạn, khó khăn. Vì vậy, mô hình đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tình trạng vi phạm pháp luật, trộm cắp vặt, gây gổ đánh nhau trong thanh-thiếu niên, tệ nạn xã hội được kiềm chế. “Chúng tôi đã mượn đất của người dân trồng gần 5 sào mì để gây quỹ; tổ chức 12 đợt lao động gây quỹ với số tiền hơn 20 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chúng tôi giúp đỡ 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn dựng nhà; hỗ trợ 4 thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống”-anh Yunh bộc bạch.

Các thành viên trong mô hình tổ chức lao động gây quỹ. Ảnh: R’Ô HOK

Trung tá Trần Hồng Thuấn-Phó Trưởng Công an xã Hà Tây-cho biết: Mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” được triển khai phù hợp với thực tế địa phương đã thu hút đông đảo lực lượng thanh-thiếu niên tham gia. Đến nay, tổng số thành viên tham gia mô hình là 44 người. Trong năm 2021, làng Kon Sơ Lăl không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật; không có người mắc các tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông không xảy ra; các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm hẳn. Đặc biệt, 100% thanh niên tham gia mô hình đều đã học và thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 trở lên; 5 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đoàn; 3 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để làm hồ sơ đề nghị kết nạp vào Đảng. Với những hiệu quả mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” đem lại, làng Kon Sơ Lăl đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021. Vừa qua, Công an xã Hà Tây cũng tổ chức nhân rộng mô hình tại làng Kon Băh với 27 thành viên.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khảo sát, nhân rộng mô hình ra các làng khác trên địa bàn xã nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động đưa thanh-thiếu niên vào hoạt động sinh hoạt lành mạnh. Từ đó, bồi dưỡng, phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”-Trung tá Thuấn thông tin.