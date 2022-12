Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Những thủ lĩnh trẻ giàu sáng kiến

Mang trên mình màu áo xanh với khát vọng cống hiến vì cộng đồng, các cán bộ Đoàn đã có nhiều sáng kiến giúp thanh thiếu nhi có cuộc sống tốt hơn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nữ cán bộ Đoàn trăn trở với việc làm của thanh niên

Chị Hoàng Thị Huyền Trang (35 tuổi), Bí thư Quận đoàn Hà Đông, TP.Hà Nội, là gương mặt luôn “hút like” trên mạng xã hội, bởi nữ thủ lĩnh xinh đẹp luôn có những mô hình sáng tạo vì cộng đồng, đặc biệt là việc giúp thanh niên làm kinh tế.

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp Hoàng Thị Huyền Trang. Ảnh: NVCC

Chị Trang cho biết trăn trở lớn nhất của mình là việc làm cho thanh niên. “Hà Đông là quận mới phát triển nên việc làm cho thanh niên còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, có không ít bạn trẻ thiếu ý chí và nỗ lực để vươn lên, dễ sa vào tệ nạn xã hội. Chính vì thế, tôi đã xây dựng nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp để thúc đẩy thanh niên làm kinh tế”, chị Trang chia sẻ.

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp đã khởi xướng thành lập CLB Thanh niên khởi nghiệp của Q.Hà Đông và triển khai 3 mô hình khởi nghiệp của thanh niên, gồm: Mô hình Container Coffee, gian hàng thanh niên, nông trang xanh. Đây là 3 mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại. Trong đó, mô hình Container Coffee do các bạn trẻ góp vốn kinh doanh cửa hàng đồ uống và đào tạo nghề pha chế miễn phí cho đoàn viên thanh niên; mô hình gian hàng thanh niên bày bán các sản phẩm nông sản sạch do thanh niên sản xuất và các sản phẩm nổi tiếng của các làng nghề trên địa bàn. Còn mô hình nông trại xanh sẽ trồng các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe, để cung cấp cho cộng đồng và sau đó được bày bán ở gian hàng thanh niên.

“Ba mô hình đang giải quyết việc làm cho 20 đoàn viên, thanh niên, tổng doanh thu hằng tháng khoảng 150 triệu đồng. CLB đang tiếp tục mở rộng về quy mô và ngày càng thu hút được nhiều thành viên là đoàn viên, hội viên. Chúng tôi sẽ xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hấp dẫn, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần vào xây dựng và phát triển kinh tế của Q.Hà Đông”, chị Trang chia sẻ.

Đặc biệt, thấy tiềm năng phát triển kinh tế của quê hương chưa được phát huy, khai thác hết, chị Trang đã xây dựng những đề án phát triển kinh tế để tạo việc làm cho thanh niên. Trong đó, có đề án “Thanh niên phát triển du lịch làng nghề Q.Hà Đông”. Đề án là việc triển khai du lịch làng nghề với chuỗi hành trình trải nghiệm do Đoàn thanh niên đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá các làng nghề truyền thống. Đồng thời, đề án cũng nhằm đổi mới phương pháp làm du lịch tại Q.Hà Đông, góp phần nâng cao chất lượng du lịch làng nghề, thu hút thêm nhiều khách du lịch, tạo thêm công việc và thu nhập cho đoàn viên, thanh niên.

"Ngoài những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa dân tộc đặc sắc, làng nghề truyền thống có sức hút đặc biệt đối với du khách. Du khách đến với làng nghề không chỉ ngắm cảnh mà còn tham quan nơi sản xuất, trực tiếp tiếp xúc với thợ thủ công, thậm chí còn được trực tiếp tham gia thử làm một vài công đoạn sản xuất các sản phẩm”, chị Trang cho hay.

Tuy nhiên, làng nghề vẫn chưa khai thác hết tiềm năng du lịch nên chị đã đề xuất giải pháp phát triển “Tour Làng nghề Vạn Phúc - Đa Sỹ - Thượng Mạo” nhằm thu hút khách du lịch đến địa phương, từ đó tạo việc làm cho thanh niên. “Đề án đã được trình lên các cấp có thẩm quyền. Tôi mong sớm được triển khai để vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo việc làm cho thanh niên địa phương”, chị Trang chia sẻ.

Ngoài các mô hình phát triển kinh tế, chị Trang còn khởi xướng và thực hiện nhiều mô hình vì cộng đồng như: Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, Bếp ăn thanh niên phục vụ công tác phòng chống dịch… Với những nỗ lực của mình, chị đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, T.Ư Đoàn và Thành đoàn Hà Nội. Năm 2022 chị được tôn vinh là cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu.

“Ông chủ” của những mô hình độc đáo

Là người dân tộc Thái, sinh ra ở miền quê nghèo tỉnh Nghệ An, anh Vi Văn Nam (31 tuổi), Bí thư Đoàn xã Châu Thái, H.Quỳ Hợp, Nghệ An, đã luôn đồng hành cùng thanh niên để phát triển kinh tế và đời sống. Anh đã có rất nhiều sáng kiến để giúp thanh niên thoát nghèo, trong đó có sáng kiến phát triển CLB “Nuôi bò sinh sản”. Đây là mô hình nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Các thành viên tham gia câu lạc bộ được trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn, tham gia học tập kinh nghiệm trong và ngoài địa phương, giúp nhau để cùng phát triển.

Anh Vi Văn Nam.

Chia sẻ về mô hình này, anh Nam cho biết: “CLB đã tập hợp các bạn trẻ mong muốn được lập nghiệp ngay trên quê hương Châu Thái. Đến nay, CLB đang quản lý 15 hội viên, với đàn bò 57 con. Thông qua mô hình, đã thấy rõ được hiệu quả chăn nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chăn nuôi hộ gia đình cho các đoàn viên, thanh niên lập nghiệp tại địa phương. Mô hình này đã được chính quyền ghi nhận và đến nay UBND xã Châu Thái cũng đã quyết định xây dựng đề án phát triển trâu, bò trên địa bàn xã giai đoạn 2020 - 2025”.

Mô hình Gia đình trẻ do anh Nam khởi xướng ra mắt đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn.

Anh Nam cũng là người tiên phong trong việc thành lập CLB “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, văn minh” ở xã Châu Thái. Mô hình đã thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động vì cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Anh Nam trực tiếp làm chủ nhiệm CLB với 50 thành viên tham gia. CLB này rất tích cực với các hoạt động xã hội tình nguyện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, CLB đã tổ chức gây quỹ giúp đỡ các gia đình trẻ trên địa bàn xã vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình Container Coffee của đoàn viên thanh niên Q.Hà Đông đã mang lại hiệu quả kinh tế cho thanh niên.

Thấy trên địa bàn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, anh đã có sáng kiến tổ chức “Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng kết hợp bán nước mía và rửa xe gây quỹ”.

“Hoạt động bán nước mía, rửa xe gây quỹ từ thiện, đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong toàn H.Quỳ Hợp. Đây cũng là dịp để các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, vì cuộc sống cộng đồng”, anh Nam nói. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức các mô hình “Kết nối yêu thương” nhằm vận động, tập hợp các tấm lòng hảo tâm, những người con xa quê nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên địa bàn xã.

Với những nhiệt huyết của mình, anh Nam đã nhiều lần được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN và các cấp, các ngành trao tặng bằng khen, giấy khen. Trong đó, T.Ư Đoàn đã tặng bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020; T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN trao giải thưởng “15.10” năm 2022; Tỉnh đoàn Nghệ An tặng bằng khen giải thưởng “Lý Tự Trọng” cấp tỉnh năm 2022…