Bí thư T.Ư Đoàn: Chủ nhật Đỏ tô điểm vẻ đẹp tâm hồn, triết lý sống cao cả của người Việt Nam

Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khi phát biểu tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.





Sáng 18/12, ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.





Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn. Ảnh: Dương Triều.





Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, ghi nhận kết quả tích cực của Chủ nhật Đỏ trong việc huy động hàng triệu lượt người tham gia các hoạt động của ngày hội, tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu và lan tỏa tinh thần tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh. Từ những người trẻ giàu nhiệt huyết, tiên phong, xung kích tinh thần Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa trong nhiều tầng lớp nhân dân.



Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao giá trị của chương trình mà hệ thống Đoàn, Hội, các cơ quan, đơn vị trên cả nước, nhất là báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và hệ thống ban vận động hiến máu, tổ chức Đoàn, Hội tại các địa phương, các trường đại học, cao đẳng trong đó tiêu biểu ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Y Thái Bình, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Hậu Cần, Samsung Việt Nam và nhiều đơn vị khác mang lại cho cộng đồng.



Anh Lâm cũng đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm phát động, hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện và Chủ nhật Đỏ ý nghĩa này.



Theo anh Lâm, dịp cận Tết Nguyên đán là thời điểm số lượng người hiến máu tình nguyện giảm xuống. Trong khi đó nhu cầu máu điều trị, đặc biệt trong dịp Tết là một trong những áp lực rất lớn với ngành y tế. Tuy nhiên, áp lực này lại có thể được chia sẻ bởi cộng đồng và từ cộng đồng. "Chúng ta cần tiếp tục kết nối, khơi thông mạch nguồn lớn lao đó", Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.



Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên đã tích cực vận động và tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện. Lễ hội Xuân hồng mà Đoàn Thanh niên tổ chức hằng năm đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất, sâu rộng nhất, huy động hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động mỗi năm. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn luôn khuyến khích các đơn vị trực thuộc có sáng kiến tổ chức thêm các hoạt động hiến máu tình nguyện, mà trong đó phong trào Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong - cơ quan T.Ư Đoàn có sáng kiến và là đơn vị chủ trì việc tổ chức là một ví dụ thành công tiêu biểu.



Anh Lâm cũng cho biết thêm, trong chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra trên cả nước, cũng đã diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện chung ý nghĩa với chương trình Chủ nhật Đỏ hôm nay.



"Trong 15 năm qua, cùng với các sự kiện hiến máu khác như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ... Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, đã thêm tô điểm vẻ đẹp tâm hồn, giàu tính nhân ái cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam vì một cộng đồng văn minh, giàu tình nhân ái. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn và tin tưởng, báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các đơn vị đồng hành sẽ cùng quyết tâm duy trì và nhân rộng việc tổ chức Chủ nhật Đỏ", anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ.







