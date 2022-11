Sinh viên Cao đẳng Gia Lai tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Trong 2 tuần tham gia tình nguyện tại xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh), gần 70 sinh viên ngành Công tác xã hội (Trường Cao đẳng Gia Lai) đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.





Theo giảng viên Hồ Đình Lâm-người phụ trách, hướng dẫn sinh viên triển khai các hoạt động tình nguyện tại xã Chư Đang Ya: Mỗi năm ít nhất 2 lần, ngành Công tác xã hội triển khai cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, sinh viên được trải nghiệm các kỹ năng nghề, rèn luyện khả năng làm việc nhóm cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai và đoàn viên, thanh niên xã Chư Đang Ya phối hợp với Công an xã tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Nhật Hào





Tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2022, gần 70 sinh viên ngành Công tác xã hội có 10 ngày liên tục cùng với đoàn viên, thanh niên tại địa phương phát quang, dọn vệ sinh khu vực núi lửa và các tuyến đường chính dẫn vào xã Chư Đang Ya. Đồng thời, chia làm các đội tham gia cùng các đơn vị liên quan trực chốt kiểm dịch, phân luồng giao thông, triển khai các gian hàng, tổ chức trò chơi dân gian. “Năm nay, việc thu gom rác thải tại khu vực diễn ra tuần lễ nhanh gọn hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi đặt gần 20 thùng rác dọc từ chân núi lên đến đỉnh Chư Đang Ya nên hạn chế được lượng rác vương vãi. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu gom được khoảng 2 tấn rác thải để Trạm cấp nước và vệ sinh đô thị huyện Chư Păh đưa đi xử lý”-thầy Lâm cho hay.



Đặc biệt, sau khi Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 kết thúc, các bạn sinh viên tiếp tục phối hợp với đoàn viên, thanh niên của xã tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, khu vực công cộng; hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya tổng vệ sinh, hỗ trợ đào gần 20 hố rác cho người dân. Nhờ đó, vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn xã được cải thiện, nhiều “điểm đen” rác thải được xóa sổ.



Sinh viên Đinh Thị Hành (lớp Chính trị-Xã hội K2020B1) bày tỏ: “Chúng em rất vui khi tham gia các hoạt động tình nguyện này, nhất là được giao lưu, gắn kết và học hỏi được sự sáng tạo của các đoàn viên, thanh niên xã Chư Đang Ya. Qua các hoạt động này, chúng em hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân và càng thấy mình cần phải làm nhiều việc có ích hơn nữa cho cộng đồng”. Còn chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya thì cho hay: “Đoàn xã cũng đã huy động gần 20 đoàn viên, thanh niên phối hợp thực hiện các phần việc tình nguyện. Bên cạnh chú trọng vệ sinh môi trường, chúng tôi tổ chức thêm một số hoạt động như: trực chốt kiểm dịch, giữ xe, tổ chức trò chơi dân gian; tặng quà và tổ chức sân chơi cho các em tại điểm trường mẫu giáo làng Ia Gri; phối hợp với Công an xã tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; vận động người dân làm căn cước công dân... Ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm nên mọi việc triển khai đều mang lại kết quả tốt”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya-thông tin: “Từ năm 2020 đến nay, mỗi lần tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, sinh viên ngành Công tác xã hội của Trường Cao đẳng Gia Lai đều tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Sau tuần lễ, các sinh viên còn ở lại hỗ trợ Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác góp phần giúp xã cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Ghi nhận những đóng góp này, ngày 24-11 vừa qua, chúng tôi đã tặng giấy khen cho các giảng viên phụ trách và các sinh viên tình nguyện của trường”.



NHẬT HÀO