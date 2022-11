Rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh THPT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.



Theo Ban ATGT tỉnh, 10 tháng năm 2022, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn vẫn còn diễn biến rất phức tạp, TNGT tăng cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, trong số 270 vụ TNGT xảy ra làm 195 người chết, 215 người bị thương, có nhiều vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh. Đáng lo ngại là nhiều trường hợp thanh-thiếu niên, trong đó có học sinh vi phạm trật tự ATGT với các lỗi phổ biến như: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hang ngang, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… làm gia tăng nguy cơ xảy ra TNGT.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Minh Phương



Từ thực trạng đó, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Chương trình đặt ra mục tiêu làm sao để các em học sinh nắm bắt cơ bản những quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như kỹ năng điều khiển xe máy an toàn nhằm hạn chế tối đa TNGT. Nội dung truyền đạt cho học sinh tập trung vào 2 chuyên đề chính: các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy; nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ và xử lý các tình huống giao thông. Cùng với đó, chương trình còn có nội dung hướng dẫn thực hành kỹ năng, phương pháp lái xe gắn máy, xe máy điện an toàn.



Tham gia chương trình, em Nguyễn Văn Mạnh (lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh) cho biết: Qua chương trình, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nắm bắt được các quy định của Luật Giao thông đường bộ và được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe máy an toàn, kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông. “Khi xem đoạn video clip liên quan đến các trường hợp vi phạm dẫn đến TNGT nghiêm trọng, em tự nhủ sẽ luôn thực hiện đúng các quy tắc tham gia giao thông an toàn. Trước tiên là mình phải thực hiện đúng luật, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng và khuyên các bạn cùng trang lứa không tổ chức đua xe, nẹt pô gây mất trật tự ATGT”-Mạnh cho hay.



Còn em Đinh Min (cùng lớp) thì cho biết: “Ở làng em, các bạn thường đi xe rất ẩu, mới 12-14 tuổi đã bắt đầu đi xe máy. Sau khi tham gia chương trình này, em sẽ tuyên truyền cho những bạn cùng trang lứa, sau đó là người thân trong gia đình không lái xe khi đã uống rượu bia hoặc thấy ai chưa đủ tuổi mà đi xe máy thì phải ngăn cản. Nếu khuyên bảo không nghe thì em sẽ báo trưởng thôn hoặc những người có thẩm quyền để xử lý, tránh nguy cơ xảy ra TNGT”.



Theo thầy Hoàng Bình Châu-Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh: Chương trình ngoại khóa không những giúp học sinh hiểu biết sâu rộng các quy định của Luật Giao thông đường bộ, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn mà khi về với gia đình, nơi sinh sống, mỗi em còn là một tuyên truyền viên tích cực góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, từ đó giảm thiểu TNGT.



Trao đổi với P.V, ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Thời gian qua, TNGT xảy ra đối với các em trong lứa tuổi học sinh chiếm tỷ lệ rất cao, để lại hậu quả nghiêm trọng. “Thông qua chương trình này, chúng tôi đặt ra mục tiêu làm sao để các em nắm cơ bản những quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như kỹ năng lái xe an toàn nhằm hạn chế tối đa TNGT xảy ra ở lứa tuổi học sinh. Đây là chương trình điểm làm tiền đề cho việc triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh những năm tiếp theo. Ngoài việc nâng cao kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho các em học sinh, Sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng phức tạp về TNGT”-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải nhấn mạnh.

MINH PHƯƠNG