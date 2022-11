Những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027), nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên đã được các đơn vị triển khai. Những hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, trưởng thành.





Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho đại diện làng Tung Chúc (xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài

Hơn 10 ngày qua, người dân làng Tung Chúc (xã Ia Khai, huyện Ia Grai) vui mừng khi công trình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng đã đi vào hoạt động. Tuyến đường dài 1 km được lắp đặt 35 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi trụ đèn đều treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền về hoạt động thanh niên. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 170 triệu đồng, trong đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ 125 triệu đồng; còn lại do Huyện Đoàn Ia Grai, UBND xã Ia Khai và dân làng Tung Chúc đóng góp. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ông Rơ Lan Đích-Bí thư Chi bộ làng Tung Chúc-phấn khởi nói: “Đây là tuyến đường đầu tiên của làng có đèn điện chiếu sáng ban đêm. Bà con ai cũng vui mừng khi có công trình này, giúp mọi người lưu thông thuận lợi, an ninh trật tự ổn định hơn”.



Sau khi nhận bàn giao, Đoàn xã Ia Khai đã tuyên truyền, vận động người dân cùng ĐVTN trồng các loại cây, hoa; thường xuyên dọn vệ sinh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho tuyến đường. Chị Rơ Châm HThương-Bí thư Đoàn xã Ia Khai-cho hay: Xã Ia Khai đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Tuyến đường “Thắp sáng đường quê” là sự chung sức của tuổi trẻ, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tiêu chí 17.3 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau khi công trình đưa vào hoạt động, ĐVTN còn đứng ra đảm nhận việc kiểm tra định kỳ, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho đường điện chiếu sáng.



Lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Huyện Đoàn Chư Păh, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhóm cán bộ Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tây Nguyên-Kết nối yêu thương” tại Trường Tiểu học và THCS Ia Kreng (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh). Nhiều phần quà ý nghĩa đã được các đơn vị trao cho thiếu nhi vùng khó, gồm: 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), 40 bộ sách giáo khoa lớp 7 cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Ia Kreng; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh).



Niềm vui đến với anh Rơ Châm Nỉ-Phó Bí thư Chi Đoàn làng Doch 1 (xã Ia Kreng) khi được trao kinh phí 80 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái. Anh Nỉ là bộ đội mới xuất ngũ trở về địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được kinh phí xây nhà, anh Nỉ vui mừng bày tỏ: “Số tiền này sẽ giúp gia đình mình có được căn nhà vững chãi để an cư. Mình sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn”.

Đại diện Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Huyện Đoàn Chư Păh, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhóm cán bộ Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng 1 lớp học cho Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Phan Lài





Ngoài trao tặng quà ở huyện Chư Păh, các đơn vị còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn của huyện Phú Thiện; tặng 20 suất học bổng cho học sinh, trao số tiền 160 triệu đồng để xây dựng 1 lớp học mới cho Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Đoàn khối đã phát động, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các hoạt động được triển khai trước, trong và sau Đại hội. Mỗi đơn vị có một hoạt động riêng, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp nhưng đều phát huy được tinh thần cống hiến của ĐVTN.



Hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức giải bóng đá thanh niên; liên hoan các đội tuyên truyền măng non; chăm lo học sinh nghèo; trồng cây xanh… Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn và trong ĐVTN toàn tỉnh.



Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-thông tin: Những hoạt động chào mừng đại hội Đoàn các cấp được các đơn vị triển khai từ đầu năm 2022 đến nay. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dự kiến được tổ chức từ ngày 14 đến 16-12 tại Hà Nội. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các hoạt động chào mừng ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Mỗi công trình, phần việc thanh niên đều mang tâm huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, không chỉ mang lại lợi ích cộng đồng mà còn tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.



PHAN LÀI