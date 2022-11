Học sinh sáng chế phần mềm đảm bảo an toàn trên không gian mạng

Phần mềm mang tên Sefinet giúp xây dựng một mạng lưới internet ưu tiên sự an toàn, bảo mật lên hàng đầu do học sinh TP.Cần Thơ sáng chế.

Sefinet là dự án phần mềm nghiên cứu về vấn đề an toàn thông tin khi sử dụng internet; bảo vệ người dùng tránh khỏi các website lừa đảo, giả mạo, kém an toàn, chứa mã độc… Phần mềm sáng tạo này do Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, cùng học lớp 11A2 chuyên tin K31, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ (TP.Cần Thơ) sáng tạo.

Hoàng Quân cho biết với sự phát triển của công nghệ trong thời đại thông tin, cũng như từ lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát thời gian qua, phương thức giao tiếp và liên lạc qua internet trở thành xu thế tất yếu. Từ đó dẫn đến việc kẻ gian càng có nhiều cách thức giả mạo các tổ chức có uy tín để lừa gạt người dùng, chèn mã độc để đánh cắp thông tin rất tinh vi.

Nhi và Quân tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022. Ảnh: Duy Tân

Hậu quả là tài khoản, thông tin cá nhân của người dùng bị chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản khi kẻ gian chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng, ví điện tử...

Hoàng Quân và Yến Nhi mong muốn phát triển phần mềm bảo vệ người dùng trên không gian mạng bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu để đối chiếu với các website mà người dùng đang truy cập và chia sẻ kiến thức có liên quan đến an toàn thông tin. “Sefinet khuyến khích cộng đồng bảo vệ những người xung quanh, và mỗi người cũng phải biết cách tự bảo vệ chính mình trước các mối đe dọa trực tuyến ngày càng mọc lên như nấm”, Hoàng Quân chia sẻ.

Thời gian từ khi lên ý tưởng và bắt tay vào lập trình kéo dài suốt 3 tháng. Ban đầu, cả hai lên ý tưởng, đặt vấn đề, tìm hiểu, khảo sát người dùng internet, triển khai thực hiện dự án, ghi nhận ý kiến đóng góp để sửa chữa, bổ sung tính năng cho sản phẩm của dự án… Mục tiêu giúp người dùng giảm thiểu rủi ro truy cập các website kém an toàn, lừa đảo; đánh giá mức độ tin cậy của các website.

Phần mềm được tích hợp nhiều tính năng cơ sở dữ liệu website, bài kiểm tra kiến thức an toàn thông tin, tiện ích kiểm soát truy cập internet, blog chia sẻ kiến thức. Yến Nhi cho biết, điểm mạnh của sản phẩm là giao diện bắt mắt, màu sắc hài hòa, hiện đại; dễ dàng thao tác và sử dụng; tích hợp 4 trong 1 tính năng nhằm nâng cao nhận thức toàn diện về an toàn thông tin cho người dùng; hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên giúp nhanh chóng tra cứu website; nâng cao khả năng nhận biết website thật hay giả mạo thông qua các bài kiểm tra mô phỏng lại thực tế…

Sắp tới, hai em tiếp tục cải thiện giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc xây dựng luồng người dùng hợp lý; sửa, vá lỗi các tính năng hiện có; hoàn thiện tính năng extension đánh giá website; nghiên cứu xây dựng các tính năng tích hợp mới; nghiên cứu và triển khai phương pháp phân loại tự động website theo các tiêu chí xác định.

Vừa qua, phần mềm “Sefinet - Vì một không gian mạng an toàn” đã đạt giải nhì hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022 tổ chức tại Quảng Nam.