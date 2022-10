Những 'bông hồng thép' góp phần giữ bình yên cuộc sống

Chiếm tỷ lệ nhỏ trong lực lượng Công anh nhân dân công tác cấp xã ở Vĩnh Long, nhưng các nữ chiến sĩ công an luôn là những "bông hồng thép", vượt qua mọi khó khăn, thử thách để góp phần mang đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.





Thực hiện đề án của Bộ Công an về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã, đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công bố quyết định tổ chức bộ máy 93/93 công an xã, thị trấn chính quy đạt 100% với 560 chiến sĩ, trong đó có 23 chiến sĩ là nữ. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, những “bông hồng thép” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.



Nữ trung tá làm đơn tình nguyện về xã



Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng công an xã Nhơn Phú, H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết khi được về công tác tại địa bàn cơ sở thì đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, gần dân, hiểu dân và làm thêm nhiều việc tốt vì dân. Vì vậy, nữ trung tá luôn gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu cùng với đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, trung tá Tuyết đã cùng các chiến sĩ trong đơn vị và lực lượng liên quan tổ chức 60 cuộc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, lập biên bản 67 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 32 triệu đồng.





Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Công an xã Nhơn Phú, H.Mang Thít. Ảnh: Nam Long



"Trước đây, tôi công tác ở bộ phận điều tra tổng hợp công an huyện. Khi biết Bộ Công an có đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tôi đã tự nguyện làm đơn và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long điều động giữ chức vụ Trưởng công an xã Nhơn Phú. Từ khi được điều động, tôi đã cố gắng cùng anh em tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện các kế hoạch, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân", trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết nói.



Ông Võ Thanh Tú, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú, cho biết trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết rất sâu sát với thực tế; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, nữ trung tá này đề ra các giải pháp thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương. Chính vì thế, người dân rất hài lòng.



Trung tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng các đồng đội trong một cuộc tuần tra ở địa phương. Ảnh: Nam Long





"Bông hồng thép" về công tác tại vùng đồng bào dân tộc Khmer



H.Tam Bình là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, lãnh đạo Công an huyện đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất điều động 8 nữ công an về công tác tại công an xã, trong đó có 3 người là người dân tộc Khmer. Qua thực tiễn công tác, những nữ chiến sĩ này đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cấp và quản lý căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các nữ chiến sĩ này đã không quản ngày đêm, làm việc kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.



“Do đặc thù của công việc thì hằng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều người dân. Tôi luôn tự nhủ, bản thân phải giữ thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn người dân để giải quyết các thủ tục hồ sơ một cách nhanh chóng, kịp thời và đúng theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các loại hồ sơ, từ đó nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ”, trung úy Thạch Thị Chất Tra, Công an xã Bình Ninh, H.Tam Tam Bình, vui vẻ nói.



Nữ trung úy Thạch Thị Chất Tra luôn tâm niệm phục vụ nhân dân hết mình. Ảnh: Nam Long



Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an H.Tam Bình, cho biết qua sơ kết 9 tháng đầu năm 2022, Công an H.Tam Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đã đề ra. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sĩ nữ.



"Mặc dù với tỷ lệ rất khiêm tốn, chỉ 10% trên tổng quân số của huyện, nhưng các chiến sĩ nữ rất đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Một điều rất đáng biểu dương là khi được phân công thì tất cả chị em phụ nữ đều sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ và điểm nổi bật là đã tận dụng được đức tính phụ nữ cần cù, chịu khó tỉ mỉ trong thực hiện các dự án dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân cũng như đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì chị em phụ nữ cũng phát huy hiệu quả qua công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và công tác vận động quần chúng ở cơ sở, gần dân, sát dân và tạo được hình ảnh đẹp của nữ cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân ở cơ sở”, Trưởng công an H.Tam Bình phấn khởi nói.



Tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân ở Vĩnh Long là những "bông hồng thép" trên lĩnh vực công tác nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô đẹp thêm truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Theo Nam Long (TNO)