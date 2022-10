Lãnh đạo huyện Chư Sê tiếp xúc, đối thoại với thanh thiếu nhi

(GLO)- Chiều 19-10, tại Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), lãnh đạo huyện đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với thanh thiếu nhi năm 2022.

Đến dự và chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các ban Đảng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và gần 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại. Ảnh: Trúc Phùng

Buổi đối thoại đã tiếp nhận 15 ý kiến về các vấn đề được thanh thiếu nhi quan tâm như: cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho trẻ em vui chơi, giải trí, học tập; tình trạng thanh thiếu niên tham gia giao thông không tuân thủ luật giao thông đường bộ về đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu; các vấn đề về An toàn giao thông và An ninh học đường; về chăm sóc, giáo dục trẻ em; bảo vệ quyền trẻ em, các biện pháp phòng-chống thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Ngoài ra, vấn đề về đường giao thông nông thôn ở một số xã đã hư hỏng, xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc đến trường; về an toàn thực phẩm tại các điểm bán hàng trước cổng trường;...

Tại buổi tiếp xúc đối thoại, lãnh đạo các phòng, ban đã giải đáp các ý kiến thắc mắc; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay.

Buổi đối thoại là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên, học sinh. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương.