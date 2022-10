Hội đồng Đội Trung ương ra mắt ứng dụng "Hướng nghiệp-Lead With Lof" dành cho học sinh Trung học cơ sở

(GLO)- Ứng dụng “Hướng nghiệp-Lead With Lof” là công cụ để hiện thực hóa giá trị hành động. Với ứng dụng này, ngay cả các em học sinh ở cuối cấp 2 đã có thể tham gia vào quá trình tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp, nhờ đó các em có thời gian thử trước khi có những lựa chọn đúng đắn ở năm cấp 3 và đại học.

Ngày 30-10, tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam-Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”. Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương đã ra mắt ứng dụng “Hướng nghiệp-Lead With Lof”, một ứng dụng dành riêng cho các em học sinh các trường Trung học cơ sở.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Thủ Đô

Báo Tuổi trẻ Thủ Đô thông tin: Thông qua 2 giá trị cốt lõi của chương trình: Giá trị tinh thần (Lof) và giá trị hành động (Lead), hy vọng sẽ là nền tảng để mỗi cá nhân luôn hạnh phúc và nỗ lực cùng xây dựng đất nước hưng thịnh. Bởi lẽ, trên cơ sở của những giá trị tinh thần yêu thương và biết ơn, mỗi cá nhân có động lực đền ơn bằng hành động bao gồm học tập, trau dồi tri thức, giúp đỡ mọi người xung quanh, bảo vệ môi trường và nỗ lực hướng nghiệp để có nghề nghiệp, chuyên môn phù hợp để cống hiến cho xã hội.

Phát biểu tại lễ phát động, chị Nguyễn Phạm Duy Trang-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, đây là chương trình ý nghĩa, có sức hấp dẫn và giá trị giáo dục, định hướng cao đối với các em học sinh. “Lead” mang ý nghĩa luôn dẫn dắt bản thân phát triển bằng những động lực tốt đẹp, nỗ lực lao động trong học tập đem lại thành quả vì con người và môi trường. “Lof” là cách gọi gần gũi với thế hệ gen Z thay cho từ “Love”- tình yêu thương.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Dịp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị Hội đồng Đội các cấp chủ động triển khai chương trình tại địa phương cho phù hợp; hướng dẫn, chỉ đạo 100% các Liên đội trường Trung học cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tuyên dương những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện chương trình để nhân rộng tại địa phương.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Thủ Đô

Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam-Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” do Trung ương Đoàn phối hợp với thương hiệu Lof Malto-Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) triển khai.

Với chủ đề "Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai-Lead With Lof", lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, chương trình mang đến chuỗi các hoạt động thú vị, bổ ích cho các em học sinh như: Ra mắt ứng dụng hướng nghiệp; cuộc thi tranh biện "Lead with Lof scholar cup"; sân chơi đồng diễn Flashmob "Lead With Lof Flashmob”, Ngày hội "Lead with Lof"…

Theo kế hoạch, Ngày hội "Lead with Lof" dự kiến sẽ được tổ chức 13 ngày hội giao lưu cấp Trung ương tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Mỗi chương trình có khoảng 2.000 học sinh tham gia.

QUANG VĂN (tổng hợp)