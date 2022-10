Đak Pơ tổ chức Hội thi "Cán bộ hội cơ sở tài năng, duyên dáng"

(GLO)- Ngày 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Cán bộ hội cơ sở tài năng, duyên dáng”, Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, Hội thi trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp sản phẩm đã được chứng nhận OCOP.





Sau khi ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Hội LHPN Việt Nam cho 2 hội viên phụ nữ. Hội cũng trao giấy khen của Hội LHPN huyện Đak Pơ cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp".

Trao kỷ niệm chương cho 2 hội viên phụ nữ. Ảnh: Lan Anh





Trong chương trình, Hội LHPN tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở tài năng, duyên dáng” năm 2022 với sự tham gia của 8 thí sinh đến từ 8 xã thị trấn. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Duyên dáng, kiến thức chung và phần thi năng khiếu. Kết quả, giải nhất thuộc về Hội LHPN xã Cư An; giải nhì Hội LHPN xã Tân An; giải ba thuộc về Hội LHPN xã Hà Tam và Ya Hội; giải khuyến khích trao cho Hội LHPN các xã Yang Bắc, An Thành, Hà Tam và thị trấn Đak Pơ. Ban tổ chức cũng trao thêm 2 giải phụ là tài năng xuất sắc nhất cho Hội LHPN xã An Thành, duyên dáng nhất thuộc về Hội LHPN xã Hà Tam.



Nằm trong chuỗi chương trình, Hội LHPN huyện Đak Pơ cũng tổ chức Hội thi trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP”. 8 đội thi đến từ 8 xã, thị trấn trải qua 2 phần thi gồm: Thi trưng bày sản phẩm và thuyết trình. Kết quả, giải nhất thuộc về Hội LHPN xã An Thành, 2 giải nhì thuộc về Hội LHPN xã Yang Bắc và Hà Tam, 3 giải ba thuộc về Hội LHPN các xã Phú An, Tân An và Cư An. Giải phụ trình bày sản phẩm đẹp nhất thuộc về Hội LHPN xã An Thành, thuyết trình hay nhất là Hội LHPN xã Yang Bắc.



Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ trao giấy chứng nhận của Hội LHPN huyện cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo năm 2022.



LAN ANH