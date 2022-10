Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(GLO)- Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-đúc kết: Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được đổi mới ở cả nội dung lẫn hình thức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt chú trọng lan tỏa những tấm gương tốt, câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Các hoạt động đã góp phần khơi gợi cho thế hệ trẻ niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc, đào tạo lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.





Đổi mới hoạt động



Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang) là địa chỉ đỏ được các tổ chức Đoàn chọn làm điểm đến để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.



Mới đây, 30 cán bộ Đoàn-Hội-Đội tiêu biểu của huyện Chư Păh đã có chuyến hành trình về nguồn thăm Bia di tích lịch sử. Đoàn dâng hoa, dâng hương và tham quan, tìm hiểu địa điểm lịch sử, nơi tập hợp, giáo dục thanh niên đoàn kết đứng lên chống Mỹ, giành độc lập cho dân tộc. Thời kỳ đó, mỗi đoàn viên, thanh-thiếu niên luôn phấn đấu, sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh, triển khai thực hiện tốt các phong trào “3 xung kích cách mạng”, “Thành đồng quyết thắng”, “5 xung phong” và “3 xung phong quyết thắng”...

Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức hành trình về nguồn thăm Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: Thủy Bình





Nhân chuyến về nguồn, đoàn đã đến tham quan mô hình trồng cam, chanh dây của thanh niên tại xã Sơn Lang (huyện Kbang); tặng “Cặp heo sinh kế” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của xã Krong. Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-chia sẻ: “Hành trình về nguồn là chương trình thiết thực nhằm giáo dục cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và lòng tự hào về trang sử hào hùng, bất khuất của thế hệ cha anh”.



Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đạt được kết quả cao, các tổ chức Đoàn đã lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với đoàn viên, thanh niên, chú trọng tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…



Là đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê (làng Dút 1, xã Ia Sao, huyện Ia Grai), Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: tặng quà vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ sửa chữa nhà ở; tổ chức mâm cơm đoàn viên vào dịp 27-7. Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-tâm sự: Bác Hồ từng nói “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính vì thế, những câu chuyện về truyền thống anh hùng bất khuất do mẹ Suê kể lại đã truyền lửa giúp nhiều bạn trẻ nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước; ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình để cống hiến nhiều hơn.



Nhiều hoạt động khác như các cuộc thi: “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”; “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Luật Thanh niên 2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai linh hoạt theo hình thức trực tuyến cũng mang lại nhiều kết quả tích cực. Các liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, hành trình theo bước chân những người anh hùng do tổ chức Đoàn triển khai theo hình thức sân khấu hóa, mang đậm màu sắc tuổi trẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên.



Thanh niên sống đẹp, sống có ích



Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai đã trở thành hoạt động giáo dục ý nghĩa, tạo sự lan tỏa lớn. Từ năm 2018 đến nay, trên trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Fanpage của tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp đều duy trì việc tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, dũng cảm, sáng tạo, nhiệt huyết trong các lĩnh vực. Các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 112 gương người tốt, việc tốt, qua xét chọn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 52 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, góp phần lan tỏa các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp, hình ảnh thanh niên Gia Lai sống đẹp, sống có ích.

Em Lê Ánh Thùy Trang (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương vì có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ảnh: Thủy Bình



Câu chuyện sẻ chia khó khăn với bà con người dân tộc thiểu số của nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang-cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa), Trưởng nhóm từ thiện Flowers là một ví dụ. 4 năm qua, Trang thường vận động quyên góp áo quần, sách vở, dụng cụ học tập để tặng các em học sinh. Trang tự học tiếng Bahnar, Jrai để thuận lợi trong giao tiếp với bà con.

Đam mê thiện nguyện, Trang là 1 trong 52 tấm gương tiêu biểu được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Trang chia sẻ: “Em làm việc thiện với mong muốn được sẻ chia khó khăn với bà con. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mọi người đều nâng niu, trân trọng. Bản thân em cũng nhận lại được sự yêu thương của mọi người. Đó là niềm vui của tuổi trẻ mà em cảm nhận được”.



Hòa nhập với các hoạt động và phong trào, thế hệ trẻ ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương. Nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực đã được phát hiện, tôn vinh như: anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI-2022. Trong nhiệm kỳ, 26 gương thanh niên được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh.



THỦY BÌNH