Ý nghĩa ngày Quốc khánh 2.9 với thế hệ trẻ hiện nay

Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Tuổi trẻ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là hoạt động luôn thu hút sự chú ý của người dân và thế hệ trẻ, nhất là vào dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh: Sơn Tùng



Ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2.9



Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước hàng trăm nghìn đồng bào đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



Bản Tuyên ngôn độc lập đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.



Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.



Sự kiện lịch sử này đã chính thức chấm dứt thời kỳ phong kiến đã tồn tại mấy nghìn năm, xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm. Để đạt được những thành tựu ấy, toàn dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh xương máu và tính mạng để đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.



Ngày Quốc khánh 2.9.1945, với bản Tuyên ngôn Độc lập đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một thời kỳ lịch sử huy hoàng.



Toàn dân tộc Việt Nam đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (năm 1954), đi đến thống nhất đất nước với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (năm 1975). Từ khi Đổi mới (năm 1986) đến nay, đất nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện.



Ngày 26.1.2021, trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.



Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.



Tết Độc lập với thế hệ trẻ



Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, ngày 17.8.1947, trong “Thư gửi các bạn thanh niên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5: 1947-1948, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành, năm 2011), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này: “Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.



Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.



Sự kiện Tết Độc lập 2.9 hàng năm là một trong những sự kiện tạo động lực để thế hệ thanh niên rèn luyện tinh thần, ra sức học tập và nâng cao trình độ phục vụ phát triển đất nước.



Từ góc nhìn của một sinh viên đang học Lịch sử, Nguyễn Lệ Kiều Diễm - Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) - cho biết: “Với cá nhân tôi, ngày Tết Độc lập thiêng liêng như Tết cổ truyền, những ngày này mang cho tôi cảm giác hân hoan, tự hào về dân tộc Việt Nam độc lập tự do.



Với thế hệ trẻ, Quốc khánh là ngày trọng đại, nhắc nhở chúng ta nhớ về công lao của cha ông ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc.



Niềm vui, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm với thế hệ cha ông chính là động lực để sinh viên đang ngồi trên giảng đường đại học cố gắng học tập và nghiên cứu, để sau này cống hiến tài năng, sức lực xây dựng nước nhà giàu mạnh”.



Anh Tạ Quang Kiệt - du học sinh đang theo học Tiến sĩ tại Trung Quốc, cho biết: “Với riêng tôi, Quốc khánh 2.9 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự hình thành của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là mốc son để thế hệ trẻ nhìn vào mà khắc ghi công lao của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước. Qua đó cố gắng phấn đấu từng ngày để xứng đáng với thế hệ tiền nhân, vươn lên xây dựng quê hương mạnh giàu”.



Anh Nguyễn Trung Tài - Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) - chia sẻ: “Ngày Quốc khánh là mốc son lịch sử của dân tộc, bản thân tôi luôn có niềm tự hào và biết ơn công lao cao cả của các vị anh hùng dân tộc.



Với thế hệ trẻ nói chung, Tết Độc lập giúp cho mọi người trân trọng hơn nền độc lập tự do, để cả nước được hưởng hòa bình hạnh phúc. Để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của thế hệ trước, mỗi người đều phải có trách nhiệm phấn đấu để đưa nước Việt Nam ngày càng tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu”.



