Tuổi trẻ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) sẽ diễn ra ngày 12 đến 14-10-2022. Trước thềm Đại hội, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Để phục vụ các hoạt động tuyên truyền về Đại hội, từ tháng 1-2022, Tỉnh Đoàn đã phát động cuộc thi sáng tác “biểu trưng tuyên truyền Đại hội”. Cuộc thi đã nhận được 30 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Ban tổ chức tiến hành chấm sơ khảo và bình chọn trực tuyến trên Fanpage: Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Kết thúc cuộc thi, tác phẩm của tác giả Nguyễn Thành Tuấn (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) được Ban tổ chức thống nhất chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội.

Biểu trưng có màu sắc chủ đạo màu đỏ và màu xanh thể hiện sự trẻ trung, năng động của tuổi trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thể biểu trưng mang ý nghĩa lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh luôn đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, khát vọng, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. “Hiểu được ý nghĩa của cuộc thi, tôi đã đầu tư khá nhiều thời gian và công sức để sáng tạo ra logo này. Không chỉ là giải thưởng, tôi tham gia cuộc thi với trách nhiệm của đoàn viên với sự kiện chính trị quan trọng của Đoàn”-anh Tuấn bày tỏ.

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) tham gia xây dựng công trình “Trường đẹp cho em”. Ảnh: Phan Lài

Không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh trước sự kiện chính trị quan trọng còn được thể hiện qua những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, “Trường đẹp cho em” là công trình chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV do Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với nhóm thiện nguyện Hoa Đất (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện tại Trường Mầm non xã Ia Mơ Nông. Công trình trị giá 50 triệu đồng gồm các hạng mục: xây dựng sân bê tông diện tích 290 m2; sửa chữa, nâng cấp các xích đu, bập bênh… Nhìn công trình ý nghĩa mà tuổi trẻ huyện Chư Păh đã thực hiện cho trường, cô Trần Thị Thanh Thanh-giáo viên điểm trường làng A Mơng (Trường Mầm non xã Ia Mơ Nông) phấn khởi chia sẻ: “Nhờ Huyện Đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân đóng góp ngày công mà các em học sinh có chỗ vui chơi an toàn. Không chỉ giáo viên mà bà con trong làng ai cũng vui mừng”.

Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp nhóm Hoa Đất (TP. Hồ Chí Minh) xây dựng sân trường Trường Mầm non xã Ia Mơ Nông điểm trường làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho biết: “Chào mừng đại hội Đoàn các cấp, Huyện Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiều công trình hướng về vùng khó, góp phần thay đổi diện mạo quê hương thêm khởi sắc. Ngoài công trình này, Huyện Đoàn Chư Păh còn trao tặng 2 công trình nước sạch trị giá gần 270 triệu đồng cho làng A Mơng và Trường Tiểu học Đak Tơ Ve, xã Đak Tơ Ve”.

Chào mừng đại hội Đoàn các cấp, nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới được tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện như: tuyến đường “thắp sáng đường quê”, nhà nhân ái, tặng quà cho người dân khó khăn, tặng mô hình sinh kế cho thanh niên… Đoàn các cấp còn tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao để ĐVTN có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực

Tính đến nay, tất cả các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, Huyện Đoàn Đức Cơ và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các đơn vị đã đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của Đoàn cấp trên. Báo cáo cũng thể hiện được mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp đưa ra phù hợp và có tính khả thi.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Ảnh: Phan Lài

Đại biểu tham dự đại hội cấp huyện là những cán bộ, đoàn viên có khả năng đóng góp vào những quyết định của đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả đại hội đến ĐVTN tại đơn vị; có tinh thần trách nhiệm cao, có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được ĐVTN tại địa phương, đơn vị tín nhiệm.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Chào đón ngày hội lớn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng, chào mừng. Tin tưởng rằng, với sự chủ động, đoàn kết, sáng tạo trong các chương trình, hoạt động, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi để chào mừng ngày hội lớn, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV.

Việc bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Công tác ứng cử, đề cử tại đại hội diễn ra dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho hay: “Trong quá trình xây dựng báo cáo, đơn vị đã tổ chức hội nghị để xin ý kiến của ĐVTN, lãnh đạo cấp ủy, nguyên cán bộ Đoàn. Nhân sự chủ chốt các đơn vị đều đảm bảo điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực công tác Đoàn”.

Điểm mới trong công tác tổ chức đại hội của một số đơn vị là ứng dụng công nghệ số. Việc nghiên cứu tài liệu đại hội được cập nhật và tích hợp trên mã QR nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu in bằng giấy, giảm chi phí tổ chức đại hội. Đơn cử, tại Đại hội Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, Ban tổ chức đã mã hóa tài liệu văn kiện đại hội, kịch bản chương trình… bằng mã QR lên các thẻ đại biểu. Ngoài ra, những kết quả mà tuổi trẻ trong Khối đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua cũng được tổng hợp thành video clip để trình chiếu tại đại hội. Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-thông tin: Việc cung cấp tài liệu cho đại biểu qua quét mã QR là cách làm mới, thể hiện sự tiên phong của tuổi trẻ trong cải cách hành chính. Hơn nữa, thông qua quét mã QR, ĐVTN trong Khối cũng có thể nắm bắt được những kết quả đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua một cách nhanh chóng, tiện ích.

Thành công của đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy các cấp. Những phong trào thi đua, những công trình, phần việc ý nghĩa đã góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.