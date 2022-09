Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 chính thức khởi tranh

(GLO)- Vòng khởi động cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2022" chính thức bắt đầu với hình thức thi trực tuyến (online) vào ngày 24-9.

Vòng đấu có sự tham gia của 161 đội thi từ 51 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và trường thuộc các nước ASEAN. Việt Nam có 105 đội thi thuộc 29 trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc. Ngoài Việt Nam, có 7 nước thuộc ASEAN tham gia với 56 đội thi từ 22 trường Đại học.

Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN chính thức khởi động. Ảnh nguồn Báo Chính phủ

Tổng cộng đề thi Khởi động có 10 thử thách với mức độ khó trung bình ở các chủ đề: Pwnable (khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Crypto/ACM (đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

Kết quả, có 136 đội ghi điểm, trong đó có 6 đội giải được tất cả các thử thách của đề thi, 5 vị trí dẫn đầu lần lượt là: KMA.L3N0V0 (Học viện Kỹ thuật mật mã), UIT.Boomerang (Đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh), Singapwners (Đại học Quốc gia Singapore), ISIT-DTU1 (Đại học Duy Tân), KMA.lostQ (Học viện Kỹ thuật mật mã).

Đây là lần thứ 15 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên ASEAN tham dự.

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

Đây là một hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2022.

Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, học viện (gọi tắt là các trường) tại Việt Nam và một số trường của các nước ASEAN. Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng thi: khởi động, sơ khảo và chung khảo.

Vòng chung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 5-11 với sự có mặt của 20 đội đứng đầu 3 bảng thi sơ khảo.

Các đội đạt giải cao của Việt Nam sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Hội thảo quốc tế "Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022" và đội đứng đầu của Việt Nam sẽ được đề cử tham dự cuộc thi Cyber Sea Game 2022.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)