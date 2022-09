Quốc khánh 2.9: Yêu nước là lan tỏa điều tốt đến mọi người

Lễ Quốc khánh 2.9, bạn trẻ rất tự hào về ngày độc lập và mong muốn cống hiến hết sức mình để đất nước giàu có hơn, tươi đẹp hơn.



Nhân ngày Quốc khánh 2.9, nói về khát vọng hòa bình, Trương Thị Minh Thư (23 tuổi), giảng viên Trung tâm kỹ năng sống Giá Trị Việt (TP.HCM), cho biết: “Tôi vô cùng tự hào khi được mang quốc tịch Việt Nam. Càng yêu nước tôi càng muốn cống hiến sức mình, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước hết, tôi cần trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức chuyên môn để có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập kỹ năng sống của nhiều người trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.



Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” của Đoàn thanh niên giúp người trẻ tự hào về dân tộc, phát huy trách nhiệm của cá nhân để xây dựng đất nước. Ảnh: Bảo Anh



Thư cũng mong muốn bạn trẻ luôn giữ cho mình một lý trí tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ thù địch, để bảo vệ nền tảng của Đảng, giúp cộng đồng xã hội có cuộc sống an vui.



Dù được sống trong giai đoạn đất nước đang trên đà phát triển và không phải chịu những đau thương mất mát mà chiến tranh mang lại, nhưng bản thân vẫn luôn ý thức được sự thiêng liêng không gì có thể so sánh được của hai chữ hòa bình, độc lập, anh Nguyễn Phương Ngọc, Phó bí thư Thành đoàn Thủ Đức, chia sẻ: “Mong ước của tôi là thấy đất nước ta ngày càng phát triển, trở thành một nước công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao. Trong xã hội sẽ không còn người dân nghèo khổ, không còn thấy những căn nhà lụp xụp. Mọi người được sống trong một xã hội tiên tiến, ấm no, hạnh phúc”.



Anh Ngọc cho biết sẽ luôn chủ động và không ngừng học hỏi, làm chủ khoa học công nghệ để góp phần xây dựng đất nước, quan tâm hơn đến tình hình của đất nước, mạnh dạn đấu tranh để chống lại cái xấu, tiêu cực.



Nguyễn Lương Thanh Tâm, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết luôn kết nối nhiều sinh viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng để chung tay góp phần dựng xây đất nước. “Có thể mỗi việc làm của chúng ta là nhỏ bé, nhưng nhiều hành động nhỏ bé góp lại sẽ thành lớn. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng trau dồi bản thân, lan tỏa điều mình mong muốn cho mọi người, khi đó những người xung quanh chúng ta sẽ cùng chung tay để phát triển đất nước tươi đẹp hơn”, Thanh Tâm bộc bạch.



Tâm cũng cho biết ngoài nhiệm vụ luôn cố gắng học tập thật tốt, bản thân luôn tìm cách tiếp cận những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn rồi quy tụ nhiều sinh viên cùng góp sức để giúp đỡ họ. “Kết nối nhiều người trẻ làm thiện nguyện, mở rộng tấm lòng nhân ái lan tỏa nhiều hơn trong xã hội. Đem hết tinh thần và nhiệt huyết để cống hiến cho quê hương”, đó là phương châm của Tâm.



Dành thanh xuân của mình cho tổ chức Đoàn, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, không ngại khó miễn việc làm của mình mang lại lợi ích cho người dân và góp phần xây dựng giá trị tốt đẹp cho xã hội... là hành động của anh Lê Tuấn Nghĩa, Phó bí thư Đoàn Phường Long Phước, TP.Thủ Đức.



Với Lê Tuấn Nghĩa, yêu nước là cố gắng trau dồi bản thân, lan tỏa điều tốt đến mọi người. “Bởi tôi nghĩ mình cứ làm những điều tốt, điều hay thì những người xung quanh ta sẽ làm theo và chung tay để phát triển đất nước tươi đẹp hơn”, Nghĩa nói về lòng yêu nước nhân Quốc khánh 2.9.

Theo Lê Thanh (TNO)