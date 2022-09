Nguyễn Cao Anh Tuấn: Xứng đáng với top 10 tài năng "nhí" xuất sắc nhất

(GLO)- Tham gia chương trình “Siêu tài năng nhí” mùa 3 năm 2022, cậu bé Nguyễn Cao Anh Tuấn (11 tuổi, trú tại thôn 4, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã khiến Ban giám khảo phải sửng sốt. Với tài thiện xạ môn bắn nỏ, cậu đã giành tấm vé vàng để lọt vào top 10 tài năng “nhí” xuất sắc nhất.

Con “nhà nòi”

Tuấn là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Đây là gia đình nổi tiếng không chỉ ở huyện Đak Đoa mà cả tỉnh về môn bắn nỏ. Người cha Nguyễn Cao Nguyên, mẹ là Nguyễn Thị Hồng và 2 người anh trai Nguyễn Cao Triều (SN 2000), Nguyễn Cao Tiến (SN 2004) đều là vận động viên bắn nỏ đạt được thành tích cao ở các giải đấu cấp huyện và tỉnh. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII-2018, Triều đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng khi mới 18 tuổi.

Ngay từ nhỏ, Tuấn đã theo cha mẹ và các anh đi xem thi đấu bắn nỏ một cách đầy háo hức. Mỗi khi cha cặm cụi ngồi làm nỏ, Tuấn ngồi bên nhìn say sưa theo từng động tác. “Biết Tuấn mê môn này nhưng do tuổi còn nhỏ, nỏ chưa cầm vững, không an toàn nên tôi chưa cho cháu làm quen. Tôi rất mừng khi thấy các con đam mê môn thể thao truyền thống của dân tộc mình. Hiện nay, tôi dành thời gian hướng dẫn, huấn luyện cho các con”-anh Nguyên bộc bạch.

Em Nguyễn Cao Anh Tuấn bên bức tường treo đầy huy chương và giấy khen đạt được ở môn bắn nỏ. Ảnh: Lê Gia

Cơ duyên đưa Tuấn đến với môn bắn nỏ sớm hơn dự định của cha mẹ. Đầu tháng 6-2022, qua những thông tin đăng tải về gia đình đặc biệt có “gen di truyền” với môn bắn nỏ, những người làm chương trình “Siêu tài năng nhí” đã liên hệ nhờ anh Nguyên tìm một vận động viên “nhí” tài năng. Biết anh Nguyên giới thiệu cậu con trai vừa bước sang tuổi 11, Ban tổ chức chương trình đã đồng ý và khuyến khích anh huấn luyện “cấp tốc” để Tuấn có thể ghi hình thử thách trong thời gian sớm nhất. Do Tuấn còn quá nhỏ, anh Nguyên đã làm riêng cho con trai một chiếc nỏ vừa có kích cỡ phù hợp, vừa đảm bảo độ chuẩn xác khi bắn. Và, dưới sự truyền dạy tận tình của cha, Tuấn đã tiến bộ rất nhanh.

Anh Nguyên cho hay: “Chương trình chỉ yêu cầu là bắn chính xác còn bắn cái gì và bắn như thế nào thì không cho biết. Vì thế, tôi tập cho cháu bắn nhiều mục tiêu và cự ly, tư thế khác nhau để cháu làm quen. Chỉ sau 1 tuần miệt mài tập luyện, cháu đã khiến mọi người trong gia đình bất ngờ với những mũi tên chuẩn xác. Tuy nhiên, tôi cũng khá e ngại vì khi lên sân khấu sợ Tuấn tâm lý không vững do chưa thi đấu bao giờ”.

Vé vàng trong tầm tay

Ngày đi thi, vợ chồng anh Nguyên cùng đi để động viên con. Ngay ở khoảnh khắc mở màn “chào sân”, Tuấn đã khiến Ban giám khảo gồm các nghệ sĩ Trấn Thành, Hari Won, Hồng Ngọc ấn tượng với cú bắn nổ 3 trái bóng bay xếp thành hàng dọc. Và, các thành viên Ban giám khảo càng ngạc nhiên hơn khi biết em mới tập bộ môn này được 3 tuần và quyết định tham gia chương trình “Siêu tài năng nhí” để thử thách bản thân.

Bước vào thử thách chính thức, chương trình bố trí một tấm bảng to trên sân khấu, mỗi giám khảo dán từng miếng sticker lên đó. Nhiệm vụ của Tuấn là phải bắn nỏ vào chính xác từng điểm dán sẵn. Với tài thiện xạ của mình, Tuấn đã vượt qua thử thách với mục tiêu tĩnh một cách xuất sắc. Thử thách càng nâng cao hơn khi chương trình đưa ra lần lượt là mục tiêu tĩnh nhỏ hơn và các mục tiêu chuyển động. Nhưng tất cả đều không thể làm khó được Tuấn khi những mũi tên của em đều rất chính xác.

Khán giả xem trực tiếp tại trường quay thực sự phấn khích với tài năng đặc biệt của cậu bé trước thử thách của chương trình. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả dành cho em. Đặc biệt, tình cảm cha con được thể hiện trong phần thi cũng đem đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt. Nhờ màn trình diễn đó, Tuấn đã nhận được tấm vé vàng để tiến thẳng vào đêm chung kết của “Siêu tài năng nhí” mùa 3 đồng nghĩa với việc lọt vào top 10 tài năng nhí xuất sắc nhất.

“Tôi rất thích cá tính của cậu bé. Cậu có tâm lý vững vàng, sự tự tin trước trường quay đông người và có một người cha tuyệt vời luôn đồng hành. Cậu rất xứng đáng với chiếc vé vàng và hy vọng sẽ thể hiện tốt ở đêm chung kết”-nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét.

Không chỉ hãnh diện về khả năng thiên bẩm của con, anh Nguyên còn ấp ủ dự định tương lai cho cậu con trai. Anh Nguyên chia sẻ: “Vừa rồi, theo dõi các chương trình thể thao, tôi thấy môn bắn cung đang phát triển rất mạnh và trở thành môn thể thao có thể thi đấu đỉnh cao. Do đó, tôi định hướng cho cháu theo học môn này để có thể phát huy khả năng và trở thành vận động viên bắn cung. Sắp tới, tôi đầu tư bộ cung để Tuấn tự tập, giúp con thực hiện ước mơ trở thành vận động viên bắn cung”.