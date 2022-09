Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022: Những dấu ấn nổi bật

(GLO)- Khép lại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh Gia Lai đã có những tháng ngày đáng nhớ bởi được cống hiến, dấn thân vì cộng đồng. Các bạn đã để lại nhiều dấu ấn với những tuyến đường thanh niên sạch-đẹp, những ngôi nhà khang trang cho người nghèo, điểm vui chơi cho thiếu nhi…





Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 được triển khai từ đầu tháng 6 với 4 chiến dịch: “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”.



Mang sức trẻ về vùng khó



“Đi dân nhớ, ở dân thương” là phương châm của cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang đặt ra mỗi khi hành quân về vùng khó. Có dịp gặp gỡ, tham gia hoạt động cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2) mới thấy được sự nhiệt huyết của những người trẻ.



Mặc cho cái nắng bỏng rát ngày hè, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 vẫn hăng say lao động để mở rộng, san ủi đoạn đường dài gần 100 m dẫn vào khu sản xuất ở thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê. Lúc đầu, tuyến đường chi chít ổ gà, ổ voi, cỏ dại mọc ken dày. Khi nhận nhiệm vụ, 20 cán bộ, chiến sĩ được phân thành từng nhóm để phát cỏ dại, cuốc đất, san lấp những chỗ lồi lõm… Quần áo lấm lem bùn đất nhưng ai cũng muốn góp sức để hoàn thành con đường thật nhanh, giúp bà con địa phương đi lại dễ dàng. Sự nhiệt tình, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Cửu Đạo) phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi có 4 sào đất trồng cây ở khu vực này. Nhờ có các chiến sĩ mà tuyến đường được mở rộng bằng phẳng, dễ đi hơn trước rất nhiều. Tôi và những người dân sản xuất ở khu vực này rất biết ơn các chiến sĩ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3) cùng đoàn viên, thanh niên chung sức sửa chữa giọt nước cho người dân làng Đê Bơ Tưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang. Ảnh: Phan Lài



Tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” từ ngày 15 đến 31-7, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 đều khẩn trương, hết mình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc mở rộng tuyến đường ở thôn Cửu Đạo, đơn vị còn hỗ trợ xã Tú An làm 200 m đường, khơi thông dòng chảy kênh mương ở làng Nhoi, thôn Tú Thủy 2; làm nhà vệ sinh cho người dân làng Hòa Bình. Thượng úy Nguyễn Trọng Huân-Đại đội trưởng Đại đội 5-bày tỏ: “Sư đoàn Bộ binh 2 thực hiện chiến dịch ở các huyện Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê. Để đảm bảo tiến độ công việc, các chiến sĩ ăn cơm trưa và nghỉ ngơi ngay tại địa điểm tình nguyện. Chúng tôi rất vui vì giúp đỡ người dân khắc phục một số khó khăn, thiếu thốn”.



Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, gia đình anh Siu Thoát (làng O Bung, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) được Huyện Đoàn Chư Sê và 4 trường THPT trên địa bàn hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” rộng 70 m2. Ngày nhận bàn giao nhà, anh Thoát vui mừng cho biết: “Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa hư hỏng nhưng không có điều kiện sửa sang. Chỗ nào mưa dột thì dùng bạt dặm thêm vào mái. Nhờ sự giúp sức của thanh niên tình nguyện, mình có nhà mới để ở. Vợ chồng mình sẽ cố gắng lao động để ổn định cuộc sống, nuôi các con ăn học”.



Gia đình anh Thoát là 1 trong 6 hoàn cảnh khó khăn được các đội hình tình nguyện hỗ trợ xây dựng nhà mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Trước đó, Ban Chỉ đạo chiến dịch đặt mục tiêu xây mới ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đã vượt sự kỳ vọng nhờ sự chung sức, đồng lòng của ĐVTN.



Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn là một trong nhiều phần việc ý nghĩa được Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện trong mùa hè năm nay. Trong Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh”, Đoàn khối đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) và 100 người dân xã Al Bá (huyện Chư Sê). Những hoạt động này giúp bà con nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, cũng là cơ hội để các y-bác sĩ trẻ cọ xát thực tế, bổ sung kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn. Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho hay: Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, mỗi ĐVTN đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kiến thức, chuyên môn để giúp đỡ bà con vùng khó. Các hoạt động được Đoàn khối tổ chức xuyên suốt trong 3 tháng diễn ra chiến dịch là cơ hội để ĐVTN hiểu hơn đời sống khó khăn của bà con, từ đó cố gắng có thêm nhiều chương trình tình nguyện thời gian tới.



Những kết quả nổi bật



Trong suốt chiến dịch, ĐVTN đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, ý nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tổ chức Đoàn các cấp.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Y tế khám bệnh cho người dân xã Al Bá, huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã khép lại với nhiều dấu ấn, khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo của ĐVTN. Cùng với sự sôi nổi của tuổi trẻ, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và dành sự quan tâm đến các hoạt động của tổ chức Đoàn. 9/12 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đặt ra từ đầu chiến dịch đã khẳng định được sự nỗ lực rất lớn của các đội hình tình nguyện. Chiến dịch thể hiện sự nỗ lực của các tổ chức Đoàn trong hoạt động thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).



Mở đầu chiến dịch là chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” với sự tham gia của 39 đội hình và 292 tình nguyện viên. Các đội hình đã “tiếp sức” cho hơn 23.600 thí sinh với các phần việc như: phân luồng giao thông; tặng nước uống, sữa và suất cơm miễn phí; trông giữ đồ đạc cho thí sinh, làm xe ôm... Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” là 300 triệu đồng.



Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” được Đoàn Thanh niên các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tổ chức với 1.200 giáo viên và học sinh tham gia. Chiến dịch đã tổ chức 122 buổi ôn tập hè, sinh hoạt hè cho 49.315 thiếu nhi; tặng 375 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với trị giá 108 triệu đồng; tặng 1.500 bộ quần áo, 40 cặp sách cho thiếu nhi nghèo; phát quang, dọn vệ sinh 12 km đường giao thông nông thôn…



Trong khi đó, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” thu hút 248 ĐVTN tham gia. Các ĐVTN đã trao tặng 81 suất quà trị giá 17,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật; tặng 40 ba lô cho các em thiếu nhi khó khăn; sửa chữa, lắp đặt mới đường dây điện cho 25 gia đình chính sách; dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm 800 m đường giao thông; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật tái canh cà phê cho 50 ĐVTN.



Đối với chiến dịch “Mùa hè xanh”, các đơn vị đã thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê” và 1 công trình “Sân chơi cho em”; tặng 2 ngôi nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 26 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; trồng 100 cây xanh; tặng 20 suất quà, 4 chiếc xe đạp, 5 suất học bổng, 300 tập vở cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, chiến dịch “Hành quân xanh” đã thu hút hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phát quang, dọn vệ sinh 127 km đường giao thông nông thôn; khơi thông, nạo vét 41 km kênh mương thoát nước; giúp người dân thu hoạch 1,2 ha hoa màu; di dời hơn 105 nhà ở cho các hộ dân đến nơi tái định cư…



Bằng sự chủ động, sáng tạo và trên hết là sự nỗ lực của ĐVTN, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã gặt hái được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chiến dịch cũng đã tạo môi trường thực tiễn để ĐVTN cống hiến, trưởng thành, tạo nên những dấu ấn quan trọng trong công tác tình nguyện.



PHAN LÀI