Âm nhạc kết nối yêu thương nơi phố núi Pleiku

(GLO)- “Kết nối yêu thương-Tiếp bước đến trường” là chủ đề đêm nhạc diễn ra vào tối 18-9 tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku nhằm hỗ trợ các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Chương trình do Câu lạc bộ (CLB) guitar Thầy và Trò phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, Thành Đoàn Pleiku và các nhà tài trợ tổ chức.





Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku-tham dự chương trình và tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức cùng các Mạnh Thường Quân. Đêm nhạc thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân đến thưởng thức, cổ vũ.



Thầy Ngô Văn Hòa-Chủ nhiệm CLB guitar Thầy và Trò-cho biết: Hàng năm, CLB đều tổ chức các sân chơi âm nhạc lý thú với nhiều chủ đề, tạo hứng thú cho gần 100 học viên đủ mọi lứa tuổi. “Với đêm nhạc này, chúng tôi trân trọng mời các em học sinh hiếu học trên địa bàn TP. Pleiku đến xem chương trình văn nghệ và nhận quà. Đây là lời động viên các con, rằng cộng đồng, xã hội không bỏ quên, các con hãy tự tin vươn lên trong học tập”-thầy Hòa nhắn nhủ.

Hàng trăm thành viên cùng hòa tấu tiết mục “Carulli số 18”. Ảnh: Lam Nguyên



Để tổ chức chương trình, thầy và trò CLB đã kỳ công chuẩn bị, tập luyện suốt 6 tháng qua, đồng thời vận động sự chung tay của các nhà tài trợ như: VietinBank Gia Lai, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa, Kia-Mazda-Peugeot Gia Lai, Công ty TNHH Thiên Lộc Tourist, Trung tâm Anh ngữ Sophia, Trường THPT Chi Lăng… Thay mặt các doanh nghiệp và đơn vị tài trợ, ông Đặng Quốc Thịnh-Giám đốc VietinBank Gia Lai-chia sẻ: “Nhân dịp năm học mới, chúc các em vui khỏe, chăm ngoan. Chúng tôi sẽ còn có những chương trình lớn hơn nữa nhằm hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học”.



Với sự chung tay góp sức nhiệt tình, đêm nhạc đã trở thành cơ hội để các “nghệ sĩ nhí” tỏa sáng và tự tin thể hiện niềm say mê qua các tiết mục biểu diễn guitar đủ thể loại: classic, acoustic, flamenco… Cả khán phòng cùng “phiêu” theo các tác phẩm độc tấu, hòa tấu đặc sắc, kinh điển như: No face No name No number, Romance, Vũ khúc Cuba, Vũ khúc Tây Ban Nha, Malaguena, Nhật ký của mẹ, Biển nhớ, Carulli số 18… Chương trình còn ghi dấu ấn với các tiết mục đàn hát, vũ đạo hấp dẫn của khách mời đến từ VietinBank Gia Lai, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, nhóm nhảy hip hop Tom Max, Trường THPT Chi Lăng, Trung tâm Anh ngữ Sophia… Những tràng pháo tay tán thưởng liên tục vang lên sau mỗi tiết mục. Sau 2 năm hoạt động văn hóa-văn nghệ bị gián đoạn do dịch Covid-19, đêm nhạc là sự bù đắp thú vị dành cho các thành viên CLB lẫn khán giả.



Là khách mời tham gia đêm nhạc với phần trình diễn ca khúc “Kỷ niệm mối tình đầu”, Thượng tá Phạm Tuấn Vừng (Quân đoàn 3) chia sẻ: “Thầy Hòa vận động làm công tác thiện nguyện rất tốt nên nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hỗ trợ. Cá nhân tôi cộng tác với thầy Hòa trong nhiều chương trình và vận động giúp đỡ. Tùy vào thực lực, những người không đóng góp được về vật chất thì góp sức bằng tinh thần với mục tiêu sưởi ấm, giữ lửa, lan tỏa những hành động đẹp”.

Nhà tài trợ trao tặng 20 xe đạp cho học sinh hiếu học. Ảnh: Lam Nguyên



Tại đêm nhạc, với tinh thần khuyến học, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 20 chiếc xe đạp (1,2 triệu đồng/chiếc) cho 100 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP. Pleiku. Em Đỗ Hồng Anh-học sinh lớp 7/1 (Trường THCS Nguyễn Du) cho hay, nhà có 2 chị em, ba mẹ đều là công nhân. Gia cảnh khó khăn nên khi chị gái vào học ở TP. Hồ Chí Minh, mẹ em cũng vào đó làm việc nuôi chị ăn học; em và ba ở trọ tại nhà số 196 Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku). “Được nhận học bổng, em cảm thấy mình được thương yêu, động viên, từ đó nỗ lực học tập tốt hơn”-em Đỗ Hồng Anh xúc động nói.



Là 1 trong 20 học sinh được tặng xe đạp, em Phan Nguyễn Nhật Anh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu) hồ hởi kể: “Nhà em có 3 anh chị em, không có xe đạp nên mẹ phải đưa đón đi học mỗi ngày. Giờ được tặng xe, em có thể tự đi đến trường mỗi ngày”.



Dịp này, Ban tổ chức còn khen thưởng 2 học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là Nguyễn Vũ Nhật Huy (Trường THPT chuyên Hùng Vương-thủ khoa cấp tỉnh) và Lê Thanh Bình (Trường THPT Chi Lăng, thủ khoa cấp tỉnh khối A, A1), mỗi phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Em Nguyễn Vũ Nhật Huy từng là thành viên CLB guitar Thầy và Trò, trong đêm nhạc này, em tham gia tiết mục độc tấu “Biển nhớ” làm nhiều khán giả trầm trồ vì sự đa tài. Huy chia sẻ: “Được đứng trên sân khấu với thầy Hòa và các em trong CLB, lòng em có rất nhiều cảm xúc, thêm vào đó còn được nhận phần quà khen thưởng. Em xin cảm ơn Ban tổ chức rất nhiều”.



LAM NGUYÊN