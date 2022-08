Tự hào đảng viên tuổi 18

(GLO)- Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và tự hào của mỗi quần chúng ưu tú, càng đặc biệt hơn đối với những đảng viên mới tròn 18 tuổi.





Ngày 2-7-2022, em Nguyễn Thị Minh Khánh (Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Khánh chia sẻ: “Tấm gương của các anh, chị khóa trước đã thôi thúc em không ngừng phấn đấu, tu dưỡng để trở thành đảng viên khi tròn 18 tuổi. Được kết nạp Đảng, em rất vinh dự và tự hào. Em tự hứa với bản thân phải tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa trong chặng đường sắp tới”.



Để trở thành đảng viên ở tuổi 18, Khánh đã có quá trình phấn đấu không mệt mỏi. 3 năm liền, em đều đạt thành tích học sinh giỏi, điểm tổng kết năm lớp 12 là 9,3. Đảm nhận vai trò lớp trưởng trong 3 năm THPT, Khánh luôn năng động, nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ các bạn khó khăn. Khánh cũng có nhiều sáng kiến hay, góp phần đưa phong trào của Đoàn trường ngày càng sôi nổi.

Thầy Nguyễn Văn Tàu-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám tặng hoa chúc mừng đảng viên trẻ Nguyễn Thị Minh Khánh. Ảnh: Thủy Bình





Bên cạnh đó, dự án “Sổ tay cẩm nang du lịch phía Bắc TP. Pleiku” với đầy đủ thông tin về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các nhà hàng, khách sạn chất lượng… do Khánh và 1 bạn cùng trường thực hiện đã trở thành nguồn thông tin hữu ích đối với du khách. Dự án này đã đạt giải tư Cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đạt giải ba tại Hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai do Tỉnh Đoàn tổ chức hồi tháng 1-2022.



Được kết nạp Đảng cũng là động lực để Khánh nỗ lực ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổng điểm thi tốt nghiệp của Khánh là 8,73. Với số điểm 24,9 ở 3 môn: Toán, Ngữ văn, Sinh, em nộp nguyện vọng vào học ngành Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Trước đó, Khánh đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), kết quả này được nhà trường lựa chọn dựa trên điểm số học bạ 3 năm THPT của các thí sinh.



Cô Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám-cho biết: “Luôn hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm ở các phong trào, hoạt động của trường, Khánh được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 18 tuổi là hoàn toàn xứng đáng. Ngay từ khi các em bước vào lớp 10, Chi bộ nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Đoàn trường theo dõi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Việc học sinh được kết nạp Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức mà còn niềm vui, tự hào, truyền động lực khích lệ học sinh các lớp đặt mục tiêu phấn đấu cho mình”.



Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 cũng là niềm vinh dự, tự hào của em Đào Thị Bích Ngọc-Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ). Không chỉ là học sinh giỏi 3 năm liên tiếp, Ngọc còn là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ngọc đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Tiếp sức đến trường...



Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngọc đạt điểm số khá cao ở các môn xét tuyển đại học với: Ngữ văn 9,25 điểm; Lịch sử 9,75 điểm; Địa lý 9,25 điểm. Với số điểm này, Ngọc trở thành thủ khoa khối C của Trường THCS và THPT Y Đôn. Nguyện vọng của em là học ngành Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.



Nói về niềm vui được kết nạp Đảng, Ngọc phấn khởi chia sẻ: “Em rất vui khi là 1 trong 2 học sinh được kết nạp Đảng. Đây cũng là lần đầu tiên, Chi bộ nhà trường tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là học sinh. Em cho rằng, nếu hoàn thành tốt việc học, tích cực tham gia các hoạt động của trường và của Đoàn thì các bạn đều có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng”.



Thầy Nguyễn Xuân Thành-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn-cho biết: Cùng đợt với em Đào Thị Bích Ngọc, Chi bộ nhà trường còn kết nạp thêm 1 đảng viên là học sinh. Trong những năm học tới, Chi bộ nhà trường tiếp tục chú trọng tạo nguồn, tạo môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.



Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, những năm học qua, các trường THPT trong tỉnh luôn quan tâm tới công tác phát triển Đảng. Ngay khi các em vào lớp 10, các đơn vị trường học đã chọn ra những hạt nhân để định hướng, bồi dưỡng. Đoàn trường cũng phát động các phong trào thi đua sôi nổi, tạo môi trường thử thách cho học sinh rèn luyện, phấn đấu. Quy trình xem xét, kết nạp Đảng cho học sinh được thực hiện chặt chẽ, đúng điều lệ Đảng. Tại thời điểm chi bộ nhà trường xét kết nạp, các em đều đủ 18 tuổi trở lên.



Theo số liệu tổng hợp của Tỉnh Đoàn, năm học 2021-2022, các Đoàn trường học đã giới thiệu 784 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 58 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Một số trường đã tổ chức kết nạp cho học sinh trong năm học 2021-2022 như: Trường THPT chuyên Hùng Vương kết nạp 4 đảng viên mới, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) kết nạp 3 đảng viên mới… Các học sinh được kết nạp Đảng đều có thành tích xuất sắc trong học tập, gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào của trường, của lớp. Việc được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi đã tạo động lực để các em không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, góp phần tạo nên một thế hệ đảng viên trẻ năng động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong tương lai.



THỦY BÌNH