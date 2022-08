Phường Yên Thế đạt giải nhất hội thi tiếng Anh

(GLO)- Ngày 19-8, Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi tiếng Anh cho thanh thiếu nhi với chủ đề “English for Future-Sáng tri thức, vững tương lai”.

Tham gia hội thi có 12 đội đến từ Ban Chỉ đạo hoạt động hè 12 xã, phường trên địa bàn thành phố; thành viên tham gia là thanh thiếu nhi trong độ tuổi từ 8 đến 17. Các đội tham gia 3 phần thi: giới thiệu, văn nghệ, thuyết trình. Mỗi đội phải giới thiệu các thành viên trong đội, lý do, mục đích tham gia hội thi. Ở phần thi văn nghệ, mỗi đội thể hiện tiết mục hát bằng tiếng Anh hoặc có thể hát song ngữ với chủ đề: ca ngợi bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, thể hiện khát vọng, niềm tin của tuổi trẻ... Mỗi đội có 10 phút để thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề “Tự hào quê hương ta-Proud of our homeland”.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi của phường Yên Thế (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Bằng sự tự tin và khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh, mỗi đội thi đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Kết qủa, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 khuyến khích cho các đội; giải nhất thuộc về đội thi của Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Yên Thế.

Hội thi đã tạo cơ hội để thanh thiếu nhi được trải nghiệm, giao lưu học hỏi, chia sẻ và cải thiện năng lực tiếng Anh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục, phổ biến tầm quan trọng của tiếng Anh cho thế hệ trẻ trong thời đại mới.