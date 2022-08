Nữ sinh từ nhất trường đến nhất tỉnh

Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Kiều Vân nhận xét: “Cô bé này độc lập, thông minh, định hướng tương lai rất rõ”. Đó là học sinh Tống Lê Vân Khánh không chỉ có điểm trung bình cả 7 năm học phổ thông đứng đầu trường mà vừa qua, điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT em cũng đứng đầu toàn tỉnh Lâm Đồng.



Nữ sinh chia sẻ bí quyết nhận học bổng trường hàng đầu nước Anh

Tống Lê Vân Khánh và mẹ trong Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh xuất sắc ngành Giáo dục Lâm Đồng năm học 2021-2022.



Cánh chim đầu đàn



Tống Lê Vân Khánh (sinh năm 2004) là cô học sinh gốc Quảng Ngãi, sinh ra tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lớn lên ở thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Vân Khánh theo học Trường THCS Quảng Hiệp và thành tích học tập cả 4 năm học đều đạt với điểm số trung bình môn cả năm rất cao, từ 9.5 đến 9.8; trong đó 3 năm học là học sinh giỏi xếp hạng nhất của khối. Đồng thời, em cũng đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9.



Tiếp tục phát huy ở bậc THPT, cả 3 năm học, Vân Khánh đều đạt điểm trung bình môn cả năm 9.6 và giữ vững vị thứ nhất khối tại Trường THPT Đức Trọng. Ở lớp 10, lớp 11 với thành tích cao nhất trường, em được nhận học bổng của thầy giáo nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng. Lớp 11, Vân Khánh tiếp tục ẵm giải Nhất học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Lớp 12, ngoài điểm trung bình môn cả năm tiếp tục cao nhất trường, Tống Lê Vân Khánh lại đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh. Em còn cùng nhóm bạn làm đề tài tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đoạt giải Nhì... Cô học sinh 12A1 Tống Lê Vân Khánh trở thành tấm gương sáng về học sinh tiêu biểu trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể, được bạn bè quý trọng và ngưỡng mộ.



Niềm hạnh phúc càng lớn đối với Vân Khánh khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Lâm Đồng vừa qua của em như là hệ quả tất yếu của gương học tập xuất sắc ở bậc phổ thông. Em trở thành học sinh có điểm xét tốt nghiệp cao nhất toàn tỉnh với tổng điểm là 10.14. Trong đó, điểm các môn của Vân Khánh như sau: Toán 9; Ngữ văn 9; tiếng Anh 10; bài thi Khoa học tự nhiên 8.08. Là thí sinh thuộc diện 2 (cộng 0.25 điểm) và em còn có 4 điểm khuyến khích vì có các thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.



Khiêm tốn và đôi giày vạn dặm



Khi tôi nêu vấn đề chia sẻ những kinh nghiệm để học tập tốt, Tống Lê Vân Khánh trả lời nhẹ nhàng: “Bản thân em tự nhận thấy em chưa thật sự xuất sắc về mặt học tập , nhưng điều may mắn là em nhận thức được khả năng, tiến độ của bản thân và đặt cho mình những mục tiêu phù hợp. Em đặt ra mục tiêu cao hơn trong học tập, nhưng không ép buộc bản thân phải đạt được chữ “nhất”. Em nhận ra được những giai đoạn mà em “chững” lại và cho bản thân một chút cân bằng bằng cách đọc sách, tâm sự với ba mẹ. Có lẽ những điều này đã tạo động lực cho em học tập thường xuyên mà không nản chí, bỏ cuộc”.



Qua cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Kiều Vân, tôi còn được biết, dù nhiều thành tích ở nhiều mặt học tập cũng như hoạt động phong trào nhưng Vân Khánh luôn khiêm tốn, hòa nhã và thân thiện cùng mọi người. Em chia sẻ về phương pháp học tập với cô giáo rằng: “Mỗi người đều có một phương pháp học tập phù hợp với riêng mình, cũng giống như việc chọn mang một đôi giày vừa chân bạn trong số rất nhiều đôi giày ngoài kia. “Chiếc giày thứ nhất” của em là việc liệt kê, sắp xếp, ưu tiên các công việc học tập hằng ngày. Mỗi tối đều ghi ra giấy các bài tập, bài soạn và bài học của 1 hoặc 2 ngày tiếp theo. Điều đó sẽ giúp tinh thần phấn chấn và có động lực hơn. Còn “chiếc giày thứ hai” là chỉ học tập khi tinh thần tỉnh táo. Nếu cảm thấy buồn ngủ hoặc mất tập trung, sẽ dứt khoát đóng sách vở lại rồi đi ngủ hoặc ra ngoài hít khí trời cho thoải mái”.



Sự hun đúc đức tính năng động, phương pháp học tập sáng tạo ở Vân Khánh còn được em nhận thức và biết thụ hưởng để nội sinh thành động lực và phát huy, đó là noi gương và tri ân sự hi sinh của ba mẹ trong cuộc sống vì con, sự tận tâm của thầy cô giáo vì học sinh và sự thân thiện, đoàn kết từ bạn bè... Tất cả những yếu tố này đã chuyển hóa thành năng lượng tích cực trong cô học sinh Tống Lê Vân Khánh để học tập đạt kết quả cao nhất.



“Đôi giày” của Tống Lê Vân Khánh sẽ giúp em bước tiếp vững vàng trong những dặm đường của tương lai. Trước mắt là đạt được nguyện vọng trúng tuyển sinh vào Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh để theo ngành đào tạo Kinh tế đối ngoại. Lý do chọn ngành học này, Vân Khánh chia sẻ: “Em nhận ra bản thân có hứng thú với ngành kinh tế nhờ việc tham gia những trại hè thú vị về kinh doanh, kinh tế. Bên cạnh đó, em rất mong bản thân được học tập trong môi trường năng động, tri thức tại Trường Đại học Ngoại thương. Thật may mắn là ba mẹ đều động viên, ủng hộ em trong việc chọn ngành học của mình. Hiện tại em đang rất háo hức cho hành trình mới trong 4 năm đại học tiếp theo”.



Theo MINH ĐẠO (baolamdong)