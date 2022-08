Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Sê và thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 12-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê và huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027.





Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2022-2027) với sự tham gia của 130 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.846 đoàn viên trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã An Khê đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, phong trào thanh niên tình nguyện đã xây dựng được 18 công trình thanh niên cấp thị xã, 120 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng kinh phí hơn 943 triệu đồng; thực hiện Đề án công trình thanh niên “Tuyến đường điện sáng thanh niên” với tổng chiều dài 4.525 m, trị giá 130 triệu đồng.

Nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã tặng 1.449 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm trị giá hơn 181 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ chức 83 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ An Khê”; vận động tặng hơn 1.250 suất học bổng, gần 100 phần quà cho các thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 130 xe đạp với tổng trị giá hơn 935 triệu đồng…

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê khóa XVI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh



5 năm qua, các tổ chức cơ sở Đoàn đã định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 11.315 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 180 đoàn viên, thanh niên. Thị Đoàn cũng phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các mô hình, dự án khởi nghiệp với tổng dư nợ 27.219 tỷ đồng, tăng 157% so với năm 2017.



Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở Đoàn đã giới thiệu 457 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 253 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.



Với khẩu hiệu hành động “đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo”, tuổi trẻ An Khê phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu, gồm: Hàng năm, Thị Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trồng 2.000 cây xanh; giới thiệu ít nhất 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng; trong nhiệm kỳ Thị Đoàn và 100% Đoàn cấp cơ sở tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; 100% Đoàn xã, phường giúp đỡ thường xuyên được ít nhất 1 thanh niên yếu thế; 100% tổ chức Đoàn xã, phường, trường học tiếp tục giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 100% Đoàn xã, phường xây dựng mới và duy trì mô hình Câu lạc bộ Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế và có hoạt động thường xuyên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; mỗi tổ chức cơ sở Đoàn hỗ trợ ít nhất 2 mô hình và cấp thị xã hỗ trợ ít nhất 5 mô hình sinh kế cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê khóa XVI gồm 21 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Anh Vũ Việt Cường tái cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã nhiệm kỳ 2022-2027.



Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 15 cá nhân đã có đóng góp trong sự nghiệp bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê tặng giấy khen cho 5 tập thể 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

* Cũng trong ngày 12-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) với sự tham gia của 130 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên trong toàn huyện.



Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ huyện Chư Sê đã thực hiện có hiệu quả phong trào tình nguyện. Kết quả, tổ chức Đoàn đã xây mới 12 căn nhà, sửa chữa 38 căn nhà; xây dựng 5 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 6 km; trồng 10 ngàn cây xanh; xây 30 bể chứa rác thải, xây dựng 45 tuyến đường thanh niên tự quản; làm mới 2 km đường giao thông; tu sửa 5 nhà văn hóa… Tổ chức Đoàn đã phối hợp tổ chức 8 đợt “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” nhằm tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.500 người dân với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ban Chấp hành Huyện Đoàn Chư Sê khóa X ra mắt. Ảnh: Quỳnh Nga



Trong chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức Đoàn các cấp trong huyện đã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 16.474 lượt đoàn viên thanh niên.



Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ huyện Chư Sê phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu, gồm: 100% Đoàn xã, thị trấn có mô hình và giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Đoàn các xã, thị trấn tổ chức ít nhất 1 hoạt động tạo sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi gắn với giữ gìn nên văn hóa bản sắc của dân tộc. Xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới. 100% đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên tham gia ít nhất 4 hoạt động tình nguyện mỗi năm và trồng mới ít nhất 1.200 cây xanh/1 năm.



Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Chư Sê khóa X gồm 27 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa X, đồng chí Nay Winh tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê khóa X (nhiệm kỳ 2022-2027).



NGỌC MINH - MINH NHẬT