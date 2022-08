Chàng trai người Gia Lai đạt triệu view trên Tik Tok

(GLO)- Chàng trai Võ Gia An (24 tuổi, quê TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) được giới trẻ biết đến với vai trò là một influencer (người có sức ảnh hưởng) đạt triệu view trên TikTok. Nhưng ít ai biết Gia An đã từng trải qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê.

Khi mới tốt nghiệp THPT hồi năm 2016, gia đình đã yêu cầu Võ Gia An không nên tiếp tục học đại học để ở nhà phụ giúp việc chăm sóc vườn cà phê và hồ tiêu.

Sau đó, An đã lựa chọn việc học đại học và quyết tâm thuyết phục gia đình để được vào TP. Hồ Chí Minh. Gia An học ngành luật của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ngoài thời gian học tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chàng trai trẻ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và làm thêm công việc người mẫu ảnh.

Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng 1m80, Gia An dần xây dựng được thương hiệu cá nhân trên các nền tảng như TikTok, Facebook… và bén duyên với nghề “influencer” từ lúc là sinh viên năm 2.

Võ Gia An (24 tuổi, quê TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: baothanhnien.vn

Theo Báo Thanh Niên, Gia An cho biết: Công việc này giúp anh được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp, những tặng phẩm mới nhất của các nhãn hàng. Tuy nhiên, nghề này cũng tìm ẩn nhiều khó khăn như không thể làm chủ được thời gian, điển hình là phải làm việc trong suốt 2 đến 3 ngày liên tục. Luôn phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp dù đang trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng.

"Trái ngược với những hình ảnh sang trọng, hay được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp thì influencer phải trải qua những ngày làm việc “mất ăn, mất ngủ”. Việc thức trắng đêm để suy nghĩ ý tưởng và lên kịch bản cho những dự án là điều thường xuyên diễn ra. Ngoài ra, những influencer như anh phải có chế độ ăn uống, tập luyện khắt khe để giữ gìn vóc dáng, cũng như tốn kém các khoản phí đầu tư về ngoại hình"-anh An cho biết thêm.

Với kênh TikTok “Nhà của An Vy” đạt 342.000 lượt theo dõi và 1,5 triệu lượt thích, anh An và bạn gái thường xuyên đăng tải những video ghi lại cuộc sống đời thường một cách đầy dễ thương và hài hước.

Võ Gia An sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng thường xuyên được các nhãn hàng lựa chọn để quảng bá sản phẩm. Ảnh: baothanhnien.vn

Gia An chia sẻ, khi nhận quảng cáo từ nhãn hàng thì anh sẽ suy nghĩ cách để lồng ghép nội dung một cách tự nhiên, không gượng ép khiến video bị mất chất. Điển hình như trong một video giới thiệu game, anh An đã vào vai một người đang đau đầu trong việc tìm một tựa game để giải trí, nhờ tận dụng tốt yếu tố ngoại hình, giọng nói nên đã đạt 3,1 triệu lượt xem với một video quảng cáo đã thu hút được lượng người xem khá cao. Gia An còn có 259.862 người theo dõi trên Facebook với những bài đăng đạt chục nghìn lượt tương tác.

Cũng thông tin trên Tạp chí Thanh Niên Việt, trước đây Võ Gia An cũng đã được nhiều cộng đồng cư dân mạng biết đến sau khi anh tham gia chương trình "Hành lý tình yêu". Với ngoại hình điển trai cùng quan điểm sống hiện đại. Cái tên Võ Gia An từng là từ khóa được tìm kiếm nhiều bởi các bạn trẻ gen Z.

Dù đã có được những thành công nhất định trong nghề influencer nhưng hiện tại Gia An vẫn đang học thêm chứng chỉ công chứng viên để trở thành một công chứng viên trong tương lai sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2021.