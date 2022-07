Tuổi trẻ Ia Pa tiên phong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực góp phần thay đổi diện mạo thôn, làng, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.





Đoàn Thanh niên xã Chư Mố ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2022, buôn Tơ Khế (xã Ia Tul) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực. 6 tháng qua, Đoàn xã đã hỗ trợ ngày công, kinh phí làm vườn rau thanh niên cho 2 hộ, di dời chuồng trại cho 2 hộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.



Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ, tìm kiếm việc làm phù hợp, Đoàn xã Ia Tul phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai mở lớp sơ cấp điện dân dụng cho 29 thanh niên trong xã. Sau 3 tháng học nghề, các học viên đã nắm được kiến thức cơ bản về lắp ráp, sửa chữa hệ thống điện và các thiết bị điện tử để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Một số học viên có nhu cầu học chuyên sâu để có thể xin việc tại các doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng lao động với Trường Cao đẳng Gia Lai. Song song với chính sách dạy nghề, Đoàn xã đang quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện gồm 106 hộ với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế.



Chị Siu HBát (buôn Tơ Khế) là điển hình về lập thân, lập nghiệp nhờ nguồn vốn vay tại địa phương. Năm 2018, nhờ Đoàn Thanh niên giới thiệu nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chị đã vay 60 triệu đồng để đầu tư mua máy xay xát gạo. Sử dụng cám, gạo sẵn có, chị đầu tư chăn nuôi heo nái và dê, chất thải chăn nuôi dùng cải tạo đất trồng trọt. Mô hình kinh tế tổng hợp của chị mỗi năm thu về trên 150 triệu đồng. “Tôi giới thiệu, động viên nhiều đoàn viên, thanh niên, người dân mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Tôi đang làm Tổ trưởng Tổ vay vốn-tiết kiệm với 63 thành viên, trong đó có 35 hộ thanh niên”-chị HBát bộc bạch.



Theo chị Ksor HMrơn-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Tul: Bên cạnh các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, Đoàn xã luôn thực hiện tốt các phong trào, hoạt động do Đoàn các cấp phát động. Trong Tháng Thanh niên 2022, Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức 4 đợt ra quân Ngày chủ nhật xanh với các hoạt động: sửa chữa sân bóng đá, trồng hoa, dọn vệ sinh khuôn viên UBND xã; phát quang hàng rào các tuyến đường liên thôn tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; phối hợp với Đoàn Công an huyện, Chi Đoàn PC03 (Công an tỉnh) tặng 15 suất quà (800 ngàn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện ra quân tuyên truyền, vận động 4 hộ đoàn viên tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Mục tiêu của Đoàn xã là chung tay cùng chính quyền địa phương giúp các thôn, làng hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là bảo hiểm y tế, hộ nghèo và môi trường.



Trong khi đó, Đoàn Thanh niên xã Chư Mố đặc biệt chú trọng công tác môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đây là 1 trong 5 tiêu chí chưa đạt của xã đến thời điểm hiện tại. Anh Rah Lan Hóa-Bí thư Đoàn xã-cho hay: Toàn xã có 159 đoàn viên thanh niên nhưng đa phần đi làm ăn xa. Vào dịp hè, Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên tập hợp các bạn học sinh ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, trồng con đường hoa, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản.

Đoàn viên, thanh niên ra quân làm vườn rau giúp hộ nghèo. Ảnh: Vũ Chi



“Khu vực chân núi Chư Mố lâu nay có nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường. Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh, Đoàn Thanh niên xã đã huy động lực lượng thu gom rác thải, cắm biển cấm đổ rác, đồng thời tuyên truyền trong các buổi họp thôn nâng cao ý thức của người dân, nếu phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính. Nhờ đó, tình trạng xả rác bừa bãi dưới chân núi đã không còn. Cùng với đó, Đoàn xã cùng Mặt trận và các đoàn thể vận động được 52 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh theo hình thức xã hội hóa”-Bí thư Đoàn xã Chư Mố thông tin.



Theo anh Hoàng Tuấn Linh-Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa: Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Ia Pa chung sức xây dựng nông thôn mới”, 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã phối hợp trao tặng 3 mô hình sinh kế trị giá 15 triệu đồng, tặng 1 nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho 2 em thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, các em học sinh vượt khó trong học tập; tổ chức ra quân đồng loạt Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực. Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cơ sở Đoàn lựa chọn đảm nhận những công trình thiết thực, khả thi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn cấp xã cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ vốn vay, phát triển các mô hình câu lạc bộ nhằm giúp phong trào đạt hiệu quả cao nhất.



