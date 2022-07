Mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ em

(GLO)- Sau quãng thời gian “đóng băng” do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kỳ nghỉ hè năm nay là dịp để trẻ em được tận hưởng những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện kỹ năng sống. Chính vì thế, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức nhằm mang đến một mùa hè rộn rã, đầy tiếng cười cho thiếu nhi.





Những trải nghiệm bổ ích



Cuối tuần qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp tổ chức trại hè “Nối vòng tay lớn” tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Chư Drăng) với sự tham gia của 40 thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào. Tại trại hè, các em được tham gia nhiều hoạt động đồng đội, từ những trò chơi vận động như: đoàn tàu bong bóng, đi cà kheo tập thể, xây dựng tháp cây, phá mìn, bịt mắt đập heo đất, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố đến những trò chơi có tính thử thách cao như: trò chơi lớn, giải mật thư và câu đố. Bên cạnh đó, các em còn được học kỹ năng thắt nút dây thủ công, cách sắp xếp thời gian hợp lý trong ngày, học các thói quen có ích và cùng bạn bè tham gia đêm hội “Vòng tay bè bạn”.

Các em thiếu nhi TP. Pleiku tham gia trò chơi vận động nhảy bao bố sau lễ khai mạc hoạt động hè năm 2022. Ảnh: Phan Lài



Những tiếng hò reo cổ vũ của các em làm nóng lên một khoảng sân Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Trại hè diễn ra 2 ngày 1 đêm đã mang đến cho các em nhiều niềm vui. Em Nguyễn Doãn Anh (lớp 4B) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia trại hè. Em rất vui vì có cơ hội vui chơi, trau dồi kỹ năng sống cần thiết và biết thêm nhiều bạn mới”. Niềm vui của các em cũng chính là mong muốn của các thành viên Ban tổ chức. Anh Lê Phan Tấn Đại-Điều phối viên của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh-chia sẻ: “Các em tham gia trại hè hoàn toàn miễn phí. Những hoạt động của trại giúp các em rèn luyện tính tự lập và phát huy kỹ năng làm việc nhóm. Trong dịp hè, Trung tâm thường xuyên tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi vùng khó khăn”.



Vừa qua, 200 thiếu nhi của làng Do Guah (xã Chư Á, TP. Pleiku) cũng có ngày hè sôi động do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP. Pleiku phối hợp với Đoàn xã Chư Á tổ chức. Các em được các anh chị tuyên truyền về phòng tránh đuối nước, phòng-chống ma túy và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Hoạt động này thu hút sự quan tâm không chỉ của thiếu nhi mà cả các bậc phụ huynh vì những kiến thức, kỹ năng hết sức bổ ích. Cùng với đó, các em còn được múa hát, tham gia trò đố vui có thưởng. Tham gia chương trình, em HSiêng (lớp 5A1, Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, phường Thắng lợi, TP. Pleiku) phấn khởi cho biết: “Các anh chị rất gần gũi, vừa cung cấp những kiến thức hữu ích, vừa tặng quà cho chúng em. Em và các bạn đều rất vui”.

Giáo viên hướng dẫn các em cách đạp chân khi bơi. Ảnh: Vũ Chi



Ngoài tổ chức trò chơi và cung cấp kiến thức, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP. Pleiku còn tặng 200 phần bánh kẹo cho thiếu nhi và 30 phần quà cho các em có thành tích học tập khá, giỏi. Thượng úy Nguyễn Hồng Huy-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Pleiku-cho hay: “Đoàn Thanh niên Công an TP. Pleiku luôn hướng về các làng đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn tạo cho các em những sân chơi ý nghĩa. Quà tặng không lớn nhưng các em rất háo hức đón nhận, tự tin tham gia các nội dung trải nghiệm đã tạo thêm động lực để thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp tổ chức các sân chơi hè khác cho thiếu nhi các thôn, làng”.



Tạo sân chơi cho thiếu nhi



Hè này, Đoàn xã Tân An (huyện Đak Pơ) đón 1.541 thiếu nhi về sinh hoạt tại các chi Đoàn thôn, làng. Mang niềm vui đến cho trẻ em, Đoàn xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu thể thao, tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích, ngày hội trò chơi dân gian… Mỗi tháng, các chi Đoàn tổ chức sinh hoạt hè định kỳ 2 lần; một số chi Đoàn còn tổ chức sinh hoạt ghép để các em thiếu nhi được gặp gỡ, vui chơi. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên là giáo viên thể dục các trường học tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi. Anh Phan Thanh Trung-Bí thư Đoàn xã Tân An-chia sẻ: Trước khi đón các em về sinh hoạt hè, Đoàn xã đã họp và chỉ đạo các chi Đoàn chủ động tìm hiểu nhu cầu của thiếu nhi để tổ chức sân chơi phù hợp. Mới đây, Đoàn xã đã triển khai cho các em tập luyện để tham gia giải bóng đá thiếu niên-nhi đồng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7. Đoàn xã luôn nỗ lực đổi mới hoạt động để các em có một mùa hè an toàn và bổ ích.



Em Trần Quân Bảo (lớp 5, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Tân An) cho hay: “Nhờ các anh chị tổ chức sinh hoạt hè, các giải thi đấu bóng đá mà chúng em được rèn luyện và gặp gỡ bạn bè. Còn 2 tháng hè nữa, chúng em mong muốn các anh chị đa dạng sân chơi và tổ chức sinh hoạt thường xuyên hơn”.

Các em thiếu nhi TP. Pleiku tham gia thử thách đi cà kheo. Ảnh: Phan Lài



Lâu nay, sân chơi cho thiếu nhi luôn là “bài toán khó” với các cấp, các ngành. Tuy nhiên, các đơn vị đã nỗ lực, sáng tạo nhằm mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi. Ngoài hoạt động hè, Đoàn xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đã huy động đoàn viên, thanh niên lắp đặt điểm vui chơi cho thiếu nhi làng Kênh Hmek. Đoàn viên, thanh niên tận dụng vật liệu tái chế và tự thiết kế, thi công một số thiết bị như: bập bênh, xích đu, bàn ghế, bồn rửa tay… Điểm vui chơi hoàn thành với kinh phí chỉ 6 triệu đồng nhưng bảo đảm an toàn, mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Hằng-Bí thư Đoàn xã Ia Le-cho biết: Điểm vui chơi đặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ-điểm trường làng Kênh Hmek. Sau khi bàn giao, Đoàn xã thường xuyên kiểm tra cụm trò chơi, nếu hỏng hóc thì sửa chữa ngay để các em vui chơi an toàn. Hiện cả xã mới chỉ có 3 điểm vui chơi ở 3 làng. Vì vậy, Đoàn xã đang vận động nguồn lực để lắp đặt thêm tại 9 thôn, làng còn lại.



Cần sự chung tay của cả cộng đồng



“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, quan tâm chăm lo cho các em chính là xây dựng tương lai của đất nước. Và tạo sân chơi để các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần ngoài trách nhiệm của Đoàn-Hội-Đội thì còn cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.



“Vui khỏe an toàn-Học ngàn điều hay” là chủ đề hoạt động hè năm 2022 do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku triển khai. Các hoạt động hè năm nay được triển khai theo chủ đề hàng tháng như: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng-chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, “Phát động toàn dân rèn luyện môn bơi, chống đuối nước ở trẻ em”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tiếp sức mùa thi năm 2022”, “Tiếp sức đến trường, thắp sáng tương lai”. Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường lấy khu vực trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi trên địa bàn dân cư làm điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi; tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; tăng cường các hoạt động tình nguyện chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn tạo sự thích thú cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Ảnh: Phạm Hồng Thưởng



Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku-thông tin: Để chung tay tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường và tiểu ban hoạt động hè các thôn, làng, tổ dân phố đã được thành lập. Ngay khi tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện cho thiếu nhi vui chơi, học tập, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động để các em tiếp tục rèn luyện đạo đức, kỹ năng.



Đồng hành với các em thiếu nhi trong suốt 3 tháng hè là tổ chức Đoàn các cấp. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 được triển khai từ ngày 1-6 đến 31-8 với các nội dung liên quan đến trẻ em như: mở lớp ôn tập hè và dạy bơi miễn phí; thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mở lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức cuộc thi, hội thi phù hợp với lứa tuổi thanh-thiếu niên; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; lắp đặt mới hoặc sửa chữa ít nhất 17 điểm vui chơi cho thiếu nhi…



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-chia sẻ: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn cơ sở tiếp nhận và tổ chức các hoạt động hè phù hợp cho thiếu nhi. Hoạt động hè chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hấp dẫn để thu hút thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn tăng cường kết nối, vận động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt các điểm vui chơi, trao tặng quà cho thiếu nhi vùng khó khăn. Ngoài sự nỗ lực của tổ chức Đoàn, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội để các em có những ngày hè vui tươi, bổ ích.



PHAN LÀI