Khen thưởng 13 tập thể xuất sắc giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Trong giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" đã có 696.948 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 10.000 tỉ đồng.





Sáng 14-7, Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 11 (khoá XII) bước sang ngày làm việc thứ 2. Hội nghị đã được nghe tóm tắt kết quả giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.



Để ghi nhận những kết quả đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tới 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 của Chương trình. 13 tập thể được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm: LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; LĐLĐ TP HCM; LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; LĐLĐ tỉnh Hậu Giang; LĐLĐ tỉnh Đồng Nai; LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng; LĐLĐ tỉnh Hải Dương; LĐLĐ tỉnh Lào Cai; Công đoàn Than - khoáng sản Việt Nam; LĐLĐ TP Hà Nội; LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Công đoàn Dầu khí Việt Nam.



Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng Bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến - Ảnh: Hải Nguyễn



Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ tới 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.



Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp công đoàn, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 20 ngày so với kế hoạch đề ra. Đã có 7 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu cả chương trình là Liên đoàn Lao động các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Lâm Đồng; có 30 đơn vị điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch đăng ký nhưng cũng đã hoàn thành vượt mức giai đoạn 1.



Điểm mới trong cách thức tổ chức chương trình là việc tổ chức phát động thi đua theo từng cụm, khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn, tổ chức các hội nghị đánh giá, hướng dẫn triển khai, công khai thông tin kết quả thường xuyên theo cụm, khối, từ đó tạo động lực và tính cạnh tranh cao cho các đơn vị trong suốt quá trình diễn ra chương trình.



Tính đến 24 giờ ngày 31-5-2022, đã có 696.948 sáng kiến gửi tham gia chương trình, vượt chỉ tiêu 132% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 396.948 sáng kiến) và đạt 69,6% chỉ tiêu toàn bộ chương trình. Trong đó: Số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị sự nghiệp: 380.656 sáng kiến (tỷ lệ 55%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp: 168.921 sáng kiến (tỷ lệ 24%); số lượng sáng kiến của cán bộ công đoàn: 110.976 sáng kiến (tỷ lệ 16%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: 36.395 sáng kiến (tỷ lệ 5%).



Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến ước tính hơn 10.000 tỉ đồng.



Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết quả giai đoạn 1 của Chương trình đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Công đoàn, của công nhân viên chức lao động cả nước trong việc thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.



Theo VĂN DUẨN (NLĐO)