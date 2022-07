"Học làm chiến sĩ Công an": Trải nghiệm bổ ích

(GLO)- Với nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Thành Đoàn Pleiku phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 26-6 đến 1-7 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho 38 em thiếu nhi. Tham gia chương trình, các em đã học được nhiều kiến thức, kỹ năng để ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và sống có trách nhiệm hơn.





Trui rèn bản lĩnh



Ngày đầu tiên “nhập ngũ”, việc phải thức dậy từ 5 giờ sáng khiến các học viên uể oải, không tập trung. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi, chỉ cần có hiệu lệnh của người chỉ huy, các em đã nhanh chóng gấp chăn, màn vuông vắn; xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp và tập trung ngay ngắn theo hàng ngũ để tập thể dục buổi sáng. Em Vũ Hoàng Thiên Đức (lớp 4, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Lúc đầu, em hơi buồn vì phải xa bố mẹ nhiều ngày và phải tạm gác lại những thú vui như: xem phim, chơi game, đọc truyện tranh. Tuy nhiên, khi vào môi trường này, em phải chấp hành nền nếp sinh hoạt đúng giờ giấc quy định, học cách tự lập. Những bài học rất bổ ích giúp em tự tin và trưởng thành hơn”.

Các học viên được hướng dẫn kỹ năng dập tắt đám cháy. Ảnh: Thủy Bình



Để các em hiểu rõ hơn môi trường công tác của lực lượng Công an, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã giới thiệu về quân hàm, quân phục và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, các em được huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ, những động tác võ tay không mạnh mẽ và dứt khoát. Được giáo dục nghiêm túc, các em đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết.



Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, trong 6 ngày, các chiến sĩ “nhí” đã được tiếp thu phương pháp phòng cháy, chữa cháy; kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và tìm hiểu an toàn giao thông trong học đường; vẽ tranh cổ động an toàn giao thông. Các em cũng được huấn luyện, thực hành sơ-cấp cứu, băng bó vết thương. Em Tống Ngọc Bảo Trân (lớp 4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho hay: “Từ những trải nghiệm của chương trình, em biết thêm về truyền thống và những quy định đối với các chiến sĩ công tác trong lực lượng Công an. Em sẽ cố gắng học tập để trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân trong tương lai”.



Là 1 trong 6 điều phối viên tham gia chương trình, chị Đặng Thị Thủy (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho biết: Ban đầu, các học viên gặp khá nhiều khó khăn khi phải sinh hoạt theo quy củ, đúng giờ giấc. Thế nhưng, các em dần thích nghi, hòa đồng để tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình.



Theo sát và hỗ trợ các em trong suốt 6 ngày, Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: “Trước khi tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”, chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết, khảo sát địa điểm để bố trí đủ chỗ học tập và sinh hoạt cho các em. Bên cạnh đó, nội dung huấn luyện cũng phải phù hợp để giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường công tác và tính chất công việc của lực lượng Công an”.



Trải nghiệm khó quên



Ngoài trui rèn bản lĩnh, chương trình còn chú trọng tổ chức những hoạt động khơi gợi cảm xúc yêu thương cho các em thiếu nhi. Dưới sự dẫn dắt của thầy Cao Xuân Vũ (Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh), các em đã mở lòng, chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc, những lần làm trái ý bố mẹ. Nhiều học viên đã không kìm được nước mắt khi kể những câu chuyện của bản thân, giúp các em hiểu và thương yêu bố mẹ nhiều hơn. Các em còn được học kỹ năng giao tiếp và nói chuyện trước đám đông. Trong đêm chuyên đề “Chia sẻ yêu thương”, các em đã viết thư tay bày tỏ sự yêu thương, kể về quá trình học tập gửi về cho bố, mẹ.

Các học viên tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an” thuyết trình về bức tranh cổ động an toàn giao thông. Ảnh: Thủy Bình



Bên cạnh đó, các em còn được tập dân vũ, tham gia trò chơi vận động: di chuyển bóng, chuyền nước, làm quà tặng handmade... Những hoạt động này đòi hỏi các em phải có tinh thần đồng đội, kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các chiến sĩ “nhí” là bữa tiệc bất ngờ cho 6 học viên có sinh nhật trong tháng 6. Các em được đón một sinh nhật ấm áp bên bạn bè, được thổi nến và nghe những lời chúc ý nghĩa. Không hề quen biết từ trước nhưng khi tham gia chương trình, các em đã trở nên đoàn kết, yêu thương nhau để cùng vượt qua những thử thách trong môi trường huấn luyện. Các em cũng đã có thêm những người bạn mới, lưu giữ cho mình nhiều kỷ niệm đẹp trong dịp hè.



Tại lễ bế mạc chương trình, phụ huynh được xem lại những khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ “nhí” trong thời gian học tập, rèn luyện ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Sự hòa đồng tham gia trò chơi, sự nghiêm túc trong huấn luyện của các học viên đã khiến phụ huynh xúc động. Chị Vũ Thị Hồng Thương-phụ huynh em Huỳnh Hiển Vinh (lớp 4, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tâm sự: “Cháu vốn nhút nhát nên tôi có chút lo lắng khi cho con tham gia chương trình. Tôi thì không thể suốt ngày ở bên cạnh để bảo vệ con, vì thế, những khóa học thực tế như này rất bổ ích. Đọc thư con gửi về, tôi rất cảm động vì cháu đã thay đổi những thói quen không tốt lâu nay, biết cách tự lập và tự bảo vệ mình. Tôi sẽ tiếp tục đăng ký để con tham gia chương trình này vào năm sau”.



Anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku, Trưởng ban tổ chức chương trình-thông tin: Đây là năm đầu tiên, Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”. Ngoài các học viên ở TP. Pleiku, chương trình còn thu hút 4 học viên đến từ huyện: Mang Yang, Chư Păh và thị xã Ayun Pa. Trong 6 ngày diễn ra chương trình, Ban tổ chức thường xuyên cập nhật hình ảnh của các em lên trang Facebook Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để phụ huynh theo dõi. Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nhờ được rèn luyện, giáo dục trong môi trường kỷ cương, nền nếp, các chiến sĩ “nhí” đã có những trải nghiệm để trưởng thành hơn. Chương trình còn có ý nghĩa khơi mở để phụ huynh tiếp tục có phương pháp giáo dục phù hợp giúp các em duy trì được kết quả huấn luyện, ngày một hoàn thiện hơn. Với hiệu ứng tích cực, Thành Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình này trong những năm tiếp theo.



THỦY BÌNH